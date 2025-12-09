Plenković: Njemačka i Hrvatska moraju produbiti suradnju na sigurnosnom planu

Hrvatski premijer Andrej Plenković održao je u utorak u Zakladi Konrad Adenauer, na početku svog dvodnevnog radnog posjeta Berlinu, govor na temu sigurnosnih izazova koji stoje pred Europom i o ulozi Njemačke i Hrvatske u tom procesu. "Mi živimo u vremenima dubokih rezova i nesigurnosti... Europa i njezin istaknuti projekt Europska unija stoje iznova na raskrsnici i suočavaju se s krizama koje nastupaju istovremeno", rekao je Plenković otvarajući raspravu pod nazivom "Jačanje strateške otpornosti Europe: Hrvatsko-njemačko partnerstvo u novoj eri". Hrvatski premijer je naglasio kako iskustva Hrvatske stečena u Domovinskom ratu mogu biti od koristi u procesu jačanja obrambene spremnosti Europe. "Kao najmlađa država članica EU-a i kao jedina s aktualnim, izravnim iskustvom rata sličnog ruskom napadu na Ukrajinu, Hrvatska donosi posebno razumijevanje za rizike koji su s tim povezani", rekao je Plenković.

On je pritom pohvalio "neobičnu otpornost Ukrajine, koja graniči s junaštvom" i naglasio kako se Hrvatska i Njemačka odlučno zalažu za povećanje pritiska na Rusiju. On je pritom istaknuo hrvatski doprinos jačanju obrambene sposobnosti Europa između ostalog i kroz proizvodnju FPV dronova i uređaja za razminiranje kao i uvođenja vojne obveze. "Hrvatska i Njemačka utjelovljuju ideju da otpornost raste kroz zajedničke sposobnosti i zajedničko djelovanje. Tijekom protekle dvije godine naša se bilateralna obrambena suradnja izrazito intenzivirala", rekao je Plenković. On je naglasio da među instrumente koji jačaju otpornost Europe spada i proces proširenja Europske unije te iznova naglasio kako regija zapadnog Balkana i dalje regija od strateškog interesa za Hrvatsku. Hrvatski premijer je istaknuo i važnost energetske opskrbe te spomenuo i korake koje Hrvatska čini na tom planu. "Plinovodi u Hrvatskoj već su pripremljeni za vodik i povezani su s Mađarskom, Slovenijom, Austrijom i Njemačkom. Zajedno s proširenjem našeg LNG terminala na 6,1 milijardu m³, Hrvatska je u stanju znatno ojačati energetsku sigurnost Europe", rekao je Plenković. On je predavanje zaključio konstatacijom kako Hrvatska i Njemačka stoje jedna uz drugu u području obrane i sigurnosti, nepokolebljivoj potpori Ukrajini, u industrijskoj, energetskoj i digitalnoj suradnji te u jačanju Europske unije.

Nakon govora premijer je odgovarajući na pitanja publike rekao kako se odnosi Hrvatske i Njemačke poboljšavaju iz godine u godinu ali da će prilikom sutrašnjeg razgovora s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom tematizirati nekoliko područja na kojima bi se mogla produbiti suradnja. „Kao glavna četiri područja bih izdvojio sigurnost, energetsku opskrbu, poduzetništvo i turizam“, rekao je Plenković. On je još istaknuo i pitanje migracija i proširenja Europske unije i na zemlje zapadnog Balkana. „Što se tiče proširenja, moj je osjećaj da se u posljednje vrijeme dogodila neka nova dinamika na tom području. Mislim da je i agresija Putina na Ukrajinu ubrzala taj proces jer sada mnoge zemlje kandidatkinje žele ubrzati proces“, rekao je hrvatski premijer. On je rekao da je prioritet Hrvatske članstvo Bosne i Hercegovine jer bi to osiguralo ravnopravnost Hrvata u toj zemlji što sada, kako je rekao, nije slučaj. Nakon predavanja u Zakladi Konrad Adenauer hrvatski premijer se susreo i s predstavnicima hrvatske zajednice na Božićnom domjenku u prostorijama Veleposlanstva RH u Berlin. Dvodnevni posjet Berlinu nastavlja se sutra susretom s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i sudjelovanjem na Njemačko-hrvatskom gospodarskom forumu.