Andrej Plenković: Moramo zaustaviti porast populističkih stranaka

Hrvatski premijer Andrej Plenković održao je u sklopu svog radnog posjeta Njemačkoj u utorak govor u zakladi Konrad Adenauer na temu „Hrvatska i budućnost EU-a“ tijekom kojeg je branio temeljne vrijednosti koje nosi Europska unija i predstavio težišta Hrvatske tijekom predsjedanja Europskim vijećem u prvoj polovini 2020.

„Europska unija mora biti u stanju ispuniti očekivanja svojih građana, na međunarodnoj sceni nastupiti samouvjerenije i pritom se uvijek držati vrijednosti na kojima je utemeljena: poštivanja ljudskih prava, slobode, demokracije, pravne države i očuvanja ljudskih prava“, rekao je Andrej Plenković u svom govoru na njemačkom.

Hrvatski premijer je tijekom svog predavanja ukazao na ciljeve Hrvatske u sklopu Europske unije od kojih je izdvojio ulazak u šengenski prostor i eurozonu. On je najavio da bi Hrvatska do kraja ove godine mogla ispuniti kriterije za šengenski prostor, a da bi politička odluka na razini EU-a mogla biti donesena do početka predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a početkom 2020.

Hrvatski premijer se osvrnuo i na izbore za Europski parlament sljedeće godine i upozorio na porast popularnosti populističkih stranaka diljem Europe.

„Naša je zadaća zaustaviti ovaj negativni trend i spriječiti da negativno utječe na sljedeće europske izbore“, rekao je Plenković.

Hrvatski je premijer najavio i neke od prioriteta predsjedanja Hrvatske Europskim vijećem među kojima je izdvojio gospodarski rast, borbu protiv nezaposlenosti kod mladih, regionalni razvoj, sigurnost i proširenje EU-a.

Hrvatski premijer dvodnevni radni posjet Njemačkoj završava u utorak navečer razgovorom sa saveznim ministrom gospodarstva i energetike Peterom Altmeierom.

Ranije u utorak sastao se i s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

