Ličku pobunu ugušio je glatko – i u stranci postao još snažniji

Dijagnoza stanja u HDZ-u nakon blickrigom ugušene pobune ličkog HDZ-a; premijer Plenković ne vjeruje starim kadrovima i pomalo čisti stranku, oslanja se samo na najuži krug, koliko god HDZ-ovci bili nezadovoljni politikom kadroviranja, Plenković je neupitan jer rijetki imaju hrabrosti službeno prigovarati šefu, osim toga Plenković im je donio vlast i to je njegov najjači adut.

Kao i u slučaju Mosta, Plenković je pokazao da neće tolerirati neposluh ili nekolegijalnost. Darko Milinović očekivao je kompromis, ne i raspuštanje županijskog odbora, ali Plenković u izboru šefova ličkih nacionalnih parkova (a sve je kulminiralo izborom novog ravnatelja NP Plitvice) nije uzmaknuo ni sekunde. Kao što je proljetos smijenio Mostove ministre, tako je sada uz jednoglasnu podršku vrha stranke raspustio lički HDZ.

U obračunu s Milinovićem, Plenković je imao i podršku Milijana Brkića, stranačkog zamjenika koji predvodi desno krilo HDZ-a i koji nije prezadovoljan Plenkovićevom politikom. No u slučaju HDZ-a Like, Brkić je bio na strani Plenkovića jer smatra da se stranački problemi ne riješavaju pred kamerama nego unutar stranke. Dodatni udarac Plenković je zadao Milinoviću izborom državnog tajnika Darka Nekića za povjerenika ličkog HDZ-a do izvanrednih unutarstranačkih izbora jer, prema našim informacijama, Nekić i Milinović nisu baš u dobrim odnosima. Nekić je pak u jako dobrim odnosima s Brkićem i hvale ga u vodstvu HDZ-a. Tajmingom izbora u ličkom HDZ-u sada će rukovoditi Nekić, a ne Milinović.

Premda je prerano zaključivati, ali možda se i Nekić, bivši gradonačelnik Senja, odluči kandidirati za šefa ličkog HDZ-a ili ako to nije opcija makar iskadrovirati svoje ljude, odnosno kadrove po volji vrha HDZ-a.

- Milinović je u Lici “načet”. HDZ je na zadnjim lokalnim izborima izgubio Gospić, Otočac, Novalju... To Milinovića čini osjetljivijim, a još je u njemu lička krv koja ga čini naglim. Reagirao je kao da je u politici tri dana, a ne gotovo 30 godina. Sigurno ga boli proračun Plitvica, on mu je važniji od županijskog. Milinović i dalje u Lici ima veliki respekt i utjecaj. Svi mu se obraćaju s doktore, i oni koji su njegovih godina i koji ga dobro poznaju. Članstvo je u Lici postrojio kao vojsku, pa je velika vjerojatnost da bi on opet mogao biti izabran za šefa ličkog HDZ-a. Ali kad si “načet”, pa kad te i središnjica nariba i raspusti ti organizaciju, onda postaju hrabri i oni koji su do jučer bili miševi i traže svoj prostor. Vidjet ćemo kako će ti izbori na kraju završiti - komentirao je naš sugovornik iz vodstva HDZ-a. I taj izvor priznaje da je Milinović zadnjih godinu dana na sjednicama Predsjedništva upozoravao na problem kadroviranja, govorio o Plitvicama i naglašavao da su mu važne, ali nema odgovora na pitanje zašto se kadroviranje prelomilo baš na Milinoviću. Jedino bi se moglo zaključiti da ga Plenković svjesno želi “razvlastiti”, ali to nisu potvrdili ni oni iz najužeg Plenkovićeva kruga.

- Činjenica je da je novi ravnatelj Plitvica Ćorićev prijatelj i da su Ćorić, Kovačević i Ivana Maletić pisali izborni program HDZ-a na parlamentarnim izborima. Znamo i da je Ćorić u upravu HEP-a stavio svog kuma, nitko nije imun na to - komentirao je taj sugovornik. No treba podsjetiti da je Milinović za vrijeme Tomislava Karamarka gotovo četiri godine bio u nemilosti i sam je više puta rekao da je pad HDZ-a u Lici započeo zato što središnjica već godinama ne uvažava lički HDZ. Nakon što ga je Karamarko marginalizirao, Milinović se prije godinu i pol dana vratio u Predsjedništvo stranke. Pojedini sugovornici u HDZ-u komentiraju kako Plenković nije uvažio rezultate parlamentarnih izbora, pa u Vladi nema nijednog ministra iz devete izborne jedinice. Pitaju se hoće li mu izbore ubuduće dobivati Ćorić, Davor Božinović, Martina Dalić, Marko Pavić, Gabrijela Žalac..., sve ministri koji su u njegovoj milosti i njegovi najbliži suradnici, ali koji nemaju stranačku bazu. Ili pak mladi asistenti koje je postavio u svoj kabinet u Vladi ili za savjetnike, a koji nemaju nikakvo stranačko iskustvo.

Drugi dio sugovornika koji spada u stari kov HDZ-ovaca kaže da razumije nezadovoljstvo, ali podsjećaju da nije bilo Plenkovića da bi izbore dobio - Zoran Milanović. - Zaboravili smo da nismo mogli disati od Zorana Milanovića i Tomislava Karamarka, pa ljudi su se u školskim zbornicama počeli gledati preko nišana koliko je društvo bilo naelektrizirano. Plenković je donio smiraj i ljudi žele takav tip političara - komentirao je jedan dugogodišnji i utjecajni HDZ-ovac.

Stranačka križaljka

Plenković je napad Darka Milinovića zbog neuvažavanja želja ličke baze u izboru plitvičkih i inih šefova iskoristio da prikaže kako natječaji tobože postoje da bi se na transparentan način i na temelju stručnih kvalifikacija birali najbolji kandidati. A to je farsa jer su javni natječaji za državna i javna poduzeća kao i za ustanove u državnom vlasništvu fingirani kako bi isključivo bili izabrani kadrovi po stranačkom ključu. Što ne znači da se nije provukao i koji nestranački direktor, ali uz debelo pokroviteljstvo politike. To je još jedan pokazatelj da javne natječaje treba ukinuti i preuzeti odgovornost za politička imenovanja. Većina vd direktora koji su postavljeni u javna poduzeća na šest mjeseci, kako bi potom na natječaju bili izabrani šefovi, ostala je na tim pozicijama. Dakle, natječaji su poslužili samo pro forma, jer je HDZ, kao i njihov partner HNS, mimo natječaja izabrao svoje ljude od povjerenja. HDZ se nije odrekao i politike “po kumovima i prijateljima”, samo je pitanje čiji su aktualniji. Ili čiji imaju bolji imidž jer je Antonija Dujmović koju je gurao lički HDZ, odnosno Darko Milinović, imala kaznenu prijavu koja je, kako doznajemo, odbačena između Božića i Nove godine. A i uz njezina supruga, nekadašnjeg čelnika na Plitvicama, vežu se kazneni procesi.

[video: 23332 / ]

- Ministar Ćorić nije imao informaciju da je kaznena prijava odbačena, to je doznao tek nakon što je donio odluku da ravnatelj Plitvica bude Tomislav Kovačević - rekao je naš izvor iz vodstva HDZ-a. Napomenuo je da je Ćorić na sjednici Predsjedništva iznio cijelu kronologiju oko Plitvica i da je podsjetio kako je Milinović rekao da neće proći nijedan kandidat s kaznenom prijavom. - Mi svi znamo da svatko protiv svakoga može podići kaznenu prijavu i da ako nekome želiš naštetiti, onda ga kazneno prijavi - rezimirao je naš sugovornik. Darko Milinović je pak na sjednici Predsjedništva žestoko polemizirao s ministrom Ćorićem. - Lupio je šakom o stol i rekao da neće dopustiti da se za njegove ljude u Lici govori da su kadrovi s kriminalnim dosjeima, a pogotovo ne za one koji su bili i dragovoljci Domovinskog rata. Ćoriću je u lice rekao da laže i branio svoje ljude - prepričali su nam izvori iz HDZ-a. Ministar Tomislav Tolušić i Ante Sanader, šef dalmatinskog HDZ-a, navodno su bili najviše na strani Ćorića i kritizirali Milinovića. Iako su neki članovi Predsjedništva stekli dojam da je Tolušić osudio Milinovićev istup, ali i rekao da je Ćorićeva procjena u izboru ravnatelja bila kriva te da treba uvažiti i teren.

Andrej Plenković je pak na Predsjedništvu jasno rekao da neće tolerirati ispade poput Milinovićeva i da je njegov napad bio potpuno nepotreban te da je stranci nanio štetu. Jandroković i Brkić su u svojim elaboracijama na Predsjedništvu ocijenjeni kao ipak manje kritični. Miro Kovač, koji se profilirao u Plenkovićevu oporbu, jasno je rekao da treba odrediti kriterije kadroviranja i da stranačka baza ne smije biti zanemarena.

- Ne mogu kadrovi iz Zagreba biti odlični, a oni iz Gospića fuj. Ćorić i ekipa oko Plenkovića neće donijeti glasove na izborima. Smatram da Milinović nije ništa izgubio, nastup mu je bio grub, ali nije to umjetničko klizanje nego surova politika. Skrenuo je pozornost na sebe, istaknuo je da se ignorira stranačka baza, a nećemo se praviti ludi i tvrditi da se na natječajima biraju samo stručnjaci. Ako nakon izbornih pobjeda na pozicije neće dolaziti stranački ljudi, onda možemo ukinuti stranke - drži jedan član Predsjedništva HDZ-a. Pojedini sugovornici ocjenjuju da je Milinović na Predsjedništvu ponižen i da je sa sjednice otišao pokisao. On je sam izjavio da je rekao sve što mu je bilo na srcu i da se u Liku vraća uzdignute glave kao ponosni HDZ-ovac. Istup Darka Milinovića na novinskoj konferenciji izazvao je sablazan javnosti jer je čovjek javno dao do znanja da se direktori ne biraju na natječajima nego u stranačkim središnjicama.

Što je živa istina, ali ne zvuči lijepo. Iako je Milinović, očito, smatrao da će udarom na ministra Ćorića i premijera Plenkovića uspjeti promijeniti njihovu odluku o ravnatelju/ima u Lici (što je bilo naivno jer bi time Plenković pokazao slabost), to se nije dogodilo nego je završilo raspuštanjem županijskog odbora ličkog HDZ-a. Da Plenković ne vjeruje starim HDZ-ovim kadrovima, odnosno da su dobri kada treba dobivati glasove na izborima ali inače nisu od povjerenja, svjedoči i to što je Gordan Jandroković ostao glavni tajnik stranke premda je i sam najavljivao da će se povući sa te funkcije kada postane šef Sabora jer je nemoguće biti predsjednik parlamenta i raditi zahtjevan posao glavnog tajnika, odnosno prvog stranačkog operativca. Jandrokovićev odlazak s funkcije u stranci bio je praktički gotova stvar i naveliko se šuškalo da bi novi GT trebao biti Mario Kapulica, šef utemeljitelja HDZ-a. Međutim, odjednom je ta priča zamrla, a Jandroković ostao glavni tajnik. Mnogi u HDZ-u smatraju da Jandroković jednostavno fizički ne može obje funkcije raditi kvalitetno i kažu da se to vidi na terenu.

Glavni tajnik - meko tkivo

- Da nije takav slučaj s Jandrokovićem, ovo s Milinovićem se nikada ne bi dogodilo. Jer bi angažirani glavni tajnik držao teren i riješio situaciju prije eskalacije - smatra naš sugovornik iz Predsjedništva HDZ-a. U posljednje se vrijeme sve češće čuje da se takvo što dok je Milijan Brkić bio glavni tajnik ne bi nikada dogodilo.

- Ne možemo očekivati od Plenkovića, koji je šef stranke i premijer, da se bavi svakim stranačkim detaljem. To je posao glavnog tajnika, ali Jandroković, objektivno, uz posao šefa Sabora i nema vremena baviti se terenom - smatra naš izvor iz HDZ-a. Međutim, Milinović je razgovarao i s Jandrokovićem i s Plenkovićem i upozorio ih što će napraviti ako baš nitko od pet kandidata koje je predložio (Dujmović je bila tek četvrti ili peti kandidat) ne može proći za ravnatelja Plitvica, i prema našim informacijama Jandroković mu je nekoliko dana prije izbora novog ravanatelja rekao da nije u redu da ministar Ćorić ne uvažava želje ličkog terena.

[video: 23345 / ]

Međutim, ostalo je na Ćorićevu izboru koji je blagoslovio Plenković. Pozicija glavnog tajnika detektirana je kao meko tkivo HDZ-a, pa je zanimljivo zašto je Kapulica ispao iz kombinacije, odnosno zašto Jandroković nije podnio ostavku kada je preuzeo Sabor. U HDZ-u se čuje da se Kapulica pokazao nediskretnim u jednoj situaciji, pa ga je i to moguće dikvalificiralo kao osobu koja bi mogla biti glavni tajnik. S druge strane, moguće je da Plenković nema adekvatnu osobu kojoj vjeruje i kojoj bi povjerio tu poziciju. Uz one koji kritiziraju Jandrokovića, postoje i članovi Predsjedništva koji ga hvale i kažu da je jako dobar organizator. - Uvijek su glavni tajnici, osim Brkića koji je bio GT dok je HDZ bio u oporbi, bili i na visokim državnim funkcijama. Jandroković je dobar organizator i još uvijek stiže i u Sabor i u stranku.

Ako bi se ponavljale situacije kao u Lici, onda će se postaviti pitanje funkcioniranja glavnog tajnika - rekao je naš izvor iz vodstva HDZ-a. Oni bliski Plenkoviću na slučaju Lika izvlače zaključke kako su potpuno promašene priče da Plenković ne kontrolira HDZ. No, bilo je očekivano da će HDZ-ovci osuditi Milinovićev istup i dati potporu Plenkoviću u raspuštanju ličkog županijskog odbora, no druga je priča što su mnogi HDZ-ovci hrabri kada se žale šefu iza leđa, a na Predsjedništvu je sve cvijeće. Politikom kadroviranja mnogi su razočarani. I osječki HDZ-ovci su odbili direktivu središnjice, pa su izabrali šefa gradskog HDZ-a mimo volje vrha stranke, dok Plenković na HDZ-ovce u nogometnom savezu nije imao baš nikakav utjecaj... Muku muči i sa županom Tomaševićem optuženim za nasilje nad ženom koji još nije dao ostavku, pa je dobio rok od desetak dana. Ako Tomašević ne odstupi, bit će izbačen iz HDZ-a. Ipak, Plenković je premijer, HDZ ima vlast, oporba je loša, tako da mu je pozicija u HDZ-u neupitna.

Stranačka oporba 1. Župan Tomašević mora dati ostavku ili će biti izbačen iz HDZ-a, koji će izgubiti jednog župana 2. Miro Kovač pozicionirao se kao oporba Plenkovićevu vodstvu 3. Milijan Brkić je omogućio Plenkoviću preuzimanje HDZ-a, ali nije prezadovoljan 4. Stier je dao ostavku u Vladi kada je HDZ sklopio savez s HNS-om 5. Posljednjih dana javlja se i Tomislav Karamarko koji nastoji dokazati da nije bio u sukobu interesa