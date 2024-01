Ana je nestala prije godinu dana, njena majka se i dalje nada čudu: 'Da se barem netko od nas javio na poziv'

Beograđanka Ana Walshe (39) nestala je 1. siječnja u američkom Cohassetu (Minnesota). Od tada joj se gubi svaki trag, a u međuvremenu je, iako Anino tijelo nije pronađeno, za njezino ubojstvo optužen njezin suprug Brian Walshe. On je uhićen tijekom istrage nestanka, a sumnja se da je suprugu ubio tijekom novogodišnje noći u podrumu kuće, a zatim uništio njezino tijelo.

Njezina majka Milanka Ljubičić (69) na godišnjicu Anina nestanka za Nova.rs rekla je da se i dalje nada nekom čudu. - Godinu dana čekam moju Anu. Godina popraćena neprestanim razmišljanjem gdje je moje dijete, zašto mi se ne javi, je li živa. Sada se samo nadam... ne znam čemu, nekom čudu. To me održava da ujutro ustanem i opet čekam, ispričala je majka.

Milanka Ljubičić kaže da i dalje nema novih informacija o slučaju njezine kćeri te da zna samo ono što je pročitala u medijima.

- Trudim se da budem dobro, ali nije mi lako. Dijete mi je nestalo bez traga. Konstantno sam na antidepresivima i to je jedino što me trenutno održava stabilnom. Nadam se da će se Brian udostojiti reći što se dogodilo s mojom Anom. Ležim i razmišljam, zapitam se, toliko mjeseci, a nema traga. Što ako je sve istina? Dišem, ali ne znam jesam li živa, neznanje me ubija - kaže očajna majka koja i dalje svake večeri provjerava je li joj kći možda bila aktivna na Viberu.

VEZANI ČLANCI:

- Čim začujem zvonjavu na telefonu, nada me prevlada. Međutim, ništa. Uđem u galeriju, počnem gledati slike, pa mi skoči tlak od stresa. Navečer uđem da vidim da li je bila aktivna, ali ništa. Onda malo listam poruke, pa vidim njezine riječi upućene meni… Micko, mamice, mama. Tako me je zvala. Godinu dana joj glas nisam čula, godinu dana me nije nazvala 'Micko' - priča majka Milanka za Nova.rs.

Ana se u Ameriku preselila 2005. godine, a od tada je svake godine za novogodišnje praznike dolazila kući u Srbiju.

- Njen Micko, kako me je s ljubavlju zvala, je ove godine proveo praznike sam. Žalim što nisam čula telefon kada me je zvala tog 1. siječnja prošle godine. Kada sam vidjela propušteni poziv, nisam ju htjela uznemiravati, komunikacija je teška zbog vremenske razlike, a znam da je dosta radila. Sada mi je žao što nisam ostala budna duže, što nisam ustala i javila se. Iste večeri Ana je zvala i stariju sestru Aleksandru koja živi u Kanadi, ali je i ona spavala i nije čula telefon. Zvala je i kumu u Beogradu, ali ni kuma se nije javila jer nije čula telefon zbog glasne muzike. Samo da se neka od nas javila, da je čula Anin glas, ili vapaj... - kaže Milanka.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Brian Walshe (48) je optužen za ubojstvo svoje 39-godišnje supruge koja je 1. siječnja prošle godine nestala iz svoje kuće u Cohassetu, gdje je živjela sa suprugom i troje male djece. Vlasti su rekle kako vjeruju da ju je on ubio i raskomadao u njihovu podrumu, a zatim dijelove tijela bacio u kontejner. Smeće je spalila služba za odvoz smeća, piše New York Post. Optužen je za ubojstvo sredinom siječnja. Prije te optužbe za ubojstvo već je bio u pritvoru zbog optužbi da je ometao policijsku istragu svoje supruge. Tužitelji su naveli da je Walshe na internetu tražio informacije o tome kako izrezati i riješiti se tijela. Anino tijelo nikada nije pronađeno.

Istražitelji su na nadzornoj kameri vidjeli čovjeka koji je izgledao poput Walshea kako baca nešto što je izgledalo kao teške vreće za smeće u kontejner u stambenom naselju u gradu blizu Cohasseta. Policija je pokušala pronaći te vrećice, no nisu uspjeli. Prethodno je rekao policiji da je posljednji put vidio svoju ženu živu u ranim jutarnjim satima na dan Nove godine kada je tvrdio da je otišla zbog "hitnog posla". Nestanak je prijavio 4. siječnja njezin poslodavac iz DC-a, gdje je često putovala na posao tijekom tjedna.

VIDEO Nestali Splićanin Matej obožavao je vodene sportove: Ovako je nekad skakao s litice