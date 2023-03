Suprug Beograđanke Ane optužen za njezino ubojstvo: Pretraživao je jezive stvari na internetu

Brian Walshe iz Massachusettsa optužen je za ubojstvo svoje nestale supruge Ane, objavili su tužitelji u četvrtak. Velika porota okruga Norfolk optužila je Walshea za ubojstvo prvog stupnja, ometanje pravde i druge optužbe, priopćilo je ured okružnog tužitelja Norfolka. Prijeti mu doživotna kazna zatvora. On se naime izjasnio da nije kriv na Okružnom sudu u Quincyju kada je optužen za ubojstvo tijekom siječanjskog suđenja, ali suđenje se sada premješta na Viši sud u Norfolku. Tamo bi se Brian Walshe trebao pojaviti u nadolazećim tjednima, rekli su iz ureda okružnog tužitelja.

Walshe (48), optužen je za ubojstvo svoje 39-godišnje supruge, koja je 1. siječnja nestala iz svoje kuće u Cohassetu gdje je živjela sa suprugom i troje male djece. Vlasti su rekle kako vjeruju da ju je on ubio i raskomadao u njihovom podrumu, a zatim spakovao ostatke koji su bačeni u kontejner prije nego što su ga spalile službe za smeće, piše New York Post. Optužen je za ubojstvo sredinom siječnja. Prije te optužbe za ubojstvo već je bio u pritvoru zbog optužbi da je ometao policijsku istragu svoje supruge. Tužitelji su naveli da je Walshe na internetu tražio informacije o tome kako izrezati i riješiti se tijela. Anino tijelo nikada nije pronađeno.

Istražitelji su na nadzornoj kameri vidjeli čovjeka koji je izgledao poput Walshea kako baca nešto što je izgledalo kao teške vreće za smeće u kontejner u stambenom naselju u gradu blizu Cohasseta. Policija je pokušala pronaći te vrećice, no nisu uspjeli. Prethodno je rekao policiji da je posljednji put vidio svoju ženu živu u ranim jutarnjim satima na dan Nove godine kada je tvrdio da je otišla zbog "hitnog posla". Nestanak je prijavio 4. siječnja njezin poslodavac iz DC-a, gdje je često putovala na posao tijekom tjedna.

Podsjetimo, nestanak Beograđanke Ane Walshe, majke troje djece šokirao je javnost. Tužitelji su rekli da je Ana Walshe navodno posljednji put viđena kako napušta svoj dom oko 4 sata ujutro 1. siječnja kako bi se odvezla do zračne luke Logan u Bostonu na let za Washington. Tijekom suđenja obznanjeno je da žena nikada nije ušla na let. Mobitel Ane Walshe zvonio je u području kuće 1. i 2. siječnja, rekla je policija. Brian Walshe također je rekao istražiteljima neke stvari koje nisu jasne. Naime, tvrdio je da je 2. siječnja jedini put izašao iz kuće da odvede sina na sladoled. Tužitelji su rekli da su ga nadzorne kamere u Home Depotu snimile kako je kupio sredstva za čišćenje u iznosu od oko 450 dolara.

