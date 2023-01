Novi detalji nestanka Beograđanke Ane: Američke vlasti pronašle krvave vreće, sjekiru i pilu

Američke vlasti i dalje tragaju za Beograđankom Anom Walshe (39), inače unukom Titovom generala, koja je zadnji put viđena na Novu godinu. Njezin suprug Brian Walshe (47) kazao je da ju je zadnji puta vidio 1. siječnja kad je napustila njihov dom kako bi stigla na let za Washington gdje je išla zbog svojeg posla.

No, vlasti su ga optužile kako je obmanuo vlasti, zbog čega je i priveden. Sud je odredio da mu je jamčevina pola milijuna dolara.

Pronađen krvavi nož

Walshe je kazao istražiteljima kako je njegova supruga zvala 1. siječnja Uber ili Lyft kako bi stigla na let, međutim istražitelji su uspjeli dokazati kako ju nije pokupila niti jedna od navedenih taksi službi. Suprug nestale Beograđanke kazao je policiji da je kasnije tog dana otišao do svoje majke, no trebalo mu je dulje jer se "izgubio" jer nije koristio GPS. Navodno nije mogao pronaći svoj mobitel, a policiji je kazao da ga je sigurno uzeo jedan od njegovih sinova te da ga je pronašao tek sljedećeg dana, navodi CNN.

Dan kasnije je odveo svoju djecu na sladoled. A nadzorna snimka pokazala je da je otišao i u trgovinu Home Depot noseći kiruršku masku i rukavice te je obavio kupnju u gotovini. Tamo je potrošio 450 dolara (419 eura, o.au) na sredstava za čišćenje, uključujući krpe, kantu, cerade i razne vrste traka, izjavila je tužiteljica Lynn Beland.

Nestanak je prijavljen 4. siječnja. No, nije ga prijavio njezin suprug već kompanija za koju je radila nestala 39-godišnja Ana Walshe. Njegov odvjetnik je na sudu kazao da je Walshe bio taj koji je kontaktirao tvrtku i rekao im da se nije čuo s njom.

Walshe je ostavio i govornu poruku prijatelju u kojoj kaže "Ana nije bila u kontaktu nekoliko dana" i kaže da pokušava dobiti bilo koga tko je možda bio u kontaktu s njom. "Siguran sam da je sve u redu", kaže, piše CBS.

Tužitelj je također rekla istražitelji dobili nalog za pretragu njihove kuće i pronašli krv i krvavi nož u podrumu. Istražitelji su pronašli na smetlištu blizu kuće Brianove majke i krvave vreće za smeće, sjekiru, pilu za metal, tepih i korištena sredstva za čišćenje, kažu izvori I-Teama. Stvari su poslane na analizu.

