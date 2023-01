Mještani o suprugu nestale Beograđanke: 'Ne mogu vjerovati da sam imala tako pogrešan dojam'

Nestanak Beograđanke Ane Walshe (39), majke troje djece, u SAD-u i dalje je misterij. Ona je živjela u gradu Cohassetu koji ima oko 9 tisuća stanovnika te se mnogi od njih međusobno poznaju, barem iz viđenja. Prema riječima sugrađane Sarah Geddes, čija obitelj posjeduje Cohasset Pizza House, "vjerojatno možete na prste jedne ruke nabrojati koliko su se puta veliki događaji dogodili u ovom gradu od 1960-ih". To se promijenilo početkom siječnja kada je Walshe nestala. Susjedi su nestalu Walshe opisali kao tihu, a njezina supruga Briana Walshea (47) kao da je izgledao "jezivo".

Sarah Geddes kazala je za Law&Crime kako je Brian Walshe bio redovan gost restorana njezine obitelji te ga posjećivao barem jednom tjedno.

“Činio se kao normalan, sretan, nasmijani tata. Uvijek je bio ugodan. Bio je sretan i to se nikada nije promijenilo", navela je. Geddes se sjeća kako je isprva bila "zaprepaštena" što je njezin stalni kupac uhićen, vjerujući da to "nije mogao biti on". Ipak, nakon što se pojavio ispred zgrade okružnog suda nasmijan, Geddes je rekla da se predomislila.

"Nakon što su ga uhitili, kada je izlazio iz policijske postaje i imao onaj osmijeh na licu, to je bio isti osmijeh kojeg je imao kada je dolazio ovdje. Tako da sam sigurna da je to njegovo ponašanje koje je pokazivao svijetu i nije znao kada da ga isključi", kazala je pa dodala: "Osjećam kao da su me prevarili. Ne mogu vjerovati da sam imala tako pogrešan dojam o tom čovjeku. Sa svim dokazima koji izlaze, stvarno je teško pomisliti da to nije bio on".

Također, Geddes je istaknula kako se čini da supružnici u gradu nisu imali prijatelje što smatra čudnim s obzirom na to da su tamo živjeli otprilike dvije ili tri godine.

Marykate Armstrong, koja radi u kafiću nedaleko od kuće Walsheovih, kazala je da ju je vijest o nestanku 39-godišnjakinje uznemirila. "Uvijek je bila tiha", prisjetila se Armstrong.

Podsjetimo, tužitelji su rekli da je Ana Walshe navodno posljednji put viđena kako napušta svoj dom oko 4 sata ujutro 1. siječnja kako bi se odvezla do zračne luke Logan u Bostonu na let za Washington, no otkriveno je kako onda nikada nije ušla na let. Njezin suprug, Brian Walshe, istražiteljima je kazao neke stvari koje nisu u potpunosti jasne. Naime, tvrdio je da je 2. siječnja jedini put izašao iz kuće da odvede sina na sladoled, no tužitelji su rekli da su ga nadzorne kamere u Home Depotu snimile kako je kupio sredstva za čišćenje u iznosu od oko 450 dolara. Ranije je izveden pred Okružni sud u Quincyju. Naime, tijelo njegove supruge nije pronađena, a on se izjasnio kao da nije kriv. Također, u njegovoj povijesti pretraživanja pronađene su pretrage poput: "Možete li biti optuženi za ubojstvo bez tijela?".