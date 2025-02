Amerikanci zabrinuti za Melaniju Trump: 'Sve je rjeđe u javnosti. Izbjegava Washington?'

Nakon četverotjednog izbivanja iz Washingtona, prva dama Melania Trump vratila se u Bijelu kuću u subotu kako bi prisustvovala godišnjoj večeri i prijemu s guvernerima Sjedinjenih Američkih Država. „Jako se potrudila da sve izgleda prekrasno. I u tome je zaista dobra“, rekao je predsjednik Donald Trump u kratkom obraćanju guvernerima u osvijetljenoj Istočnoj sobi, dok je njegova supruga sjedila za stolom ukrašenim prepunim vazama s bijelim hortenzijama i tulipanima.

Iako Melania Trump očito priprema Bijelu kuću za posjetitelje — prošlog je tjedna izjavila da se javna razgledavanja povijesne rezidencije ponovno otvaraju za građane — čini se da prva dama pokazuje sve manje interesa za boravak u Washingtonu. Od inauguracije njezina supruga 20. siječnja, Melania Trump nije provela značajno vrijeme u Bijeloj kući, tvrde izvori upoznati s njezinim rasporedom. Nakon što je 24. siječnja otputovala s predsjednikom u Sjevernu Karolinu i Kaliforniju, pogođene prirodnim katastrofama, nije se vraćala u Washington sve do subote.

Prema izvještaju CNN-a tijekom predsjedničke tranzicije, prva dama planirala je većinu vremena provoditi između New Yorka, gdje njezin sin Barron studira, i Floride. Ipak, izvori su tada naglasili da će Melania biti prisutna na važnim događajima, poput subotnjeg bala, te da će imati vlastite inicijative kao prva dama. Međutim, proteklih mjesec dana sugerira da će njezin boravak u Washingtonu biti još ograničeniji nego što se očekivalo, čime se narušava tradicija prisutnosti prve obitelji u Bijeloj kući. Glasnogovornik ureda prve dame odbio je komentirati njezine nedavne aktivnosti.

Unatoč čestim putovanjima istočnom obalom SAD-a, Melania Trump ranije je naglašavala da će boraviti u Washingtonu. U intervjuu za Fox News 13. siječnja izjavila je: „Bit ću u Bijeloj kući. Kad trebam biti u New Yorku, bit ću u New Yorku. Kad trebam biti u Palm Beachu, bit ću u Palm Beachu.“ Dodala je da su joj prioriteti majčinstvo, uloga prve dame i supruge te služenje zemlji. Predsjednik Trump također je provodio mnogo vremena na Floridi, posjećujući Miami ili Palm Beach tijekom prva četiri vikenda svog mandata. Ipak, Melania Trump nije bila prisutna kada je predsjednik ugostio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, japanskog premijera Shigerua Ishibu, jordanskog kralja Abdulaha II. i indijskog premijera Narendru Modija. Također je propustila brojna potpisivanja izvršnih uredbi i događaje posvećene ženskom sportu, povratku nepravedno pritvorenog Amerikanca Marca Fogela iz Rusije te potpisivanju Zakona o zaštiti Laken Riley — prvog zakonodavnog uspjeha Trumpove administracije u drugom mandatu.

Za razliku od prvog mandata, Melania Trump još nije krenula na samostalna službena putovanja, bilo unutar zemlje ili u inozemstvo. Tijekom prvog mandata već je sudjelovala na konferenciji za novinare s Netanyahujem i ugostila japanskog premijera Shinzōa Abea i njegovu suprugu Akie Abe na događajima u Mar-a-Lagu. Izvori tvrde da je Melania odlučila ne biti javno uključena u svakodnevne aktivnosti drugog mandata svog supruga, a unutar predsjednikova tima nema prigovora na tu odluku. Ipak, često je spominju kao osobu koja savjetuje supruga iza kulisa. Početak novog mandata dao je naslutiti da bi se Melania Trump ipak mogla pojavljivati češće u javnosti. Nedugo nakon predsjedničkih izbora 2024., Amazon je potpisao višemilijunski ugovor za snimanje dokumentarca koji će biti objavljen kasnije ove godine. Melania Trump će biti izvršna producentica, čime dobiva potpunu kontrolu nad sadržajem.

Redatelj dokumentarca, Brett Ratner, putovao je 24. siječnja predsjedničkim zrakoplovom Air Force One te je snimao Melaniju i Donalda Trumpa dok su obilazili obitelji pogođene uraganom Helene u Ashevilleu i požarima u Pacific Palisadesu. No, dok je predsjednik nakon toga otputovao u Las Vegas kako bi promovirao ukidanje poreza na napojnice, Melania je s pratnjom krenula odvojeno za Floridu. Sljedeći put pojavila se u javnosti tek u subotu, kada je ušla u Istočnu sobu uz zvuke himne „Hail to the Chief“, odjevena u elegantno crno odijelo s bijelom košuljom, dok je predsjednik nosio smoking.

Dan nakon putovanja u Kaliforniju, Donald Trump je novinarima na Air Force Oneu rekao: „Uvijek je bila vrlo uključena, iako to niste mogli vidjeti — više iza kulisa — ali uvijek je bila važan dio svega.“ Dodao je da je Melania željela biti uz njega tijekom posjeta Sjevernoj Karolini i Kaliforniji jer ondje imaju mnogo prijatelja. Tijekom izbivanja iz Washingtona, Melania Trump ipak nije bila potpuno izvan medijskog fokusa. Dana 27. siječnja objavila je novi službeni portret, snimljen u Bijeloj kući dan nakon inauguracije. Tri njezine najbliže suradnice dale su 3. veljače rijedak intervju za britanski magazin Hello!, a tjedan dana kasnije najavila je nastavak javnih obilazaka Bijele kuće.

Prema riječima dužnosnika Bijele kuće, Melania je zaposlila manji tim suradnika u Istočnom krilu i surađuje sa svojim osobljem. U prethodnim intervjuima nagovijestila je mogućnost nastavka ili proširenja inicijative „Be Best“, usmjerene na dobrobit djece, utjecaj opioidne krize na obitelji i ponašanje na internetu. Regine Mahaux, dugogodišnja fotografkinja obitelji Trump, izjavila je za Hello! da je Melania danas „slobodnija nego prije“. „Uvijek je bila praktična i uključena, ali sada ima veću slobodu izražavanja. Danas je drugačija osoba nego prije osam godina i uvijek je bila dosljedna sebi. Ovaj put osjeća se nova energija s novim ljudima koji okružuju predsjednika“, zaključila je Mahaux.

>>> FOTO Pogledajte kako se Melania Trump mijenjala tijekom godina