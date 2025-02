Je li ovo Trumpova nova dioba Europe? Dio europskih država strahuje da će opet biti prepuštene Rusiji

TRI GODINE NAKON RUSKOG NAPADA

Valentina Alistratova: 'Kijev je kao i Zagreb 1995. Osjeti se rat, ali tu se i živi život'

Mir je sada naša najglasnija želja i svi koji pregovaraju o miru, koji o tome govore, ne mogu ni zamisliti koliko ukrajinski narod želi taj mir. No, pitanje je koju cijenu je spreman platiti za mir, kada znamo da smo to plaćali svaki dan svojim životima. Jasno da nismo spremni na prepuštanje teritorija jer to bi značilo da su naši ljudi ginuli uzalud, kaže Valentina Alistratova, ukrajinska profesorica