Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Moskvi i politički analitičar odgovara na tri pitanja:

1. Trump je nazvao Zelenskog diktatorom bez potvrde na izborima. Kako komentirate ovu optužbu u kontekstu Ukrajine kao demokratske države i njezinih institucija?

- To je očiti znak da je Trump na Putinovoj strani. Trump ne voli Zelenskog još iz vremena svog prvog mandata. Tada je Trump od njega tražio da mu proslijedi dokaze protiv Bidenova sina kako bi ih Trump mogao koristiti u kampanji protiv Joea Bidena. Zelenski mu nije dostavio dokaze. Isto tako Trump želi pokazati da je baš sve što je Biden činio bilo pogrešno, štetno i promašeno. Na kraju, Zelenski je javno iznio primjedbe na Trumpov račun. Trump mu to neće oprostiti.

2. Kako bi trenutačni politički razdor između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog mogao utjecati na buduće američko-ukrajinske odnose, posebno u kontekstu pregovora s Rusijom?

- Očito je da Trump ne drži do međunarodnih normi kao što je nepovredivost granica silom. Kako je i sam najavio moguća američka teritorijalna proširenja na štetu drugih država, logično je da se ne protivi pokušajima drugih velikih država da učine isto ako mogu i ako to obrazlažu interesima nacionalne sigurnosti. Putin je kao opravdanje agresije na Ukrajinu za rusku javnost iznio koncepciju Eurazije, koncepciju velikoruskog imperijalnog antiukrajinskog šovinizma koji ne priznaje postojanje ukrajinskog naroda i ukrajinske države. Trumpu je dovoljno to što u protekle tri godine rata Rusija nije poražena, što mu se Zelenski nije u potpunosti pokorio i što mu nije odmah ponudio sve ukrajinske prirodne resurse kao protuvrijednost za američko oružje. Trump se lakše poistovjećuje s autoritarnim Putinom nego sa Zelenskim, koji bez američke podrške ne može pobijediti. Dakako da je takvom Trumpovom politikom u potpunosti devalvirana vrijednost američkog savezništva. Sjetimo se da je 2008. godine upravo Amerika inzistirala da se Ukrajinu i Gruziju pozove u NATO. Sad je Amerika glavni protivnik članstva. Mislim da će Ukrajinci biti gorko razočarani Amerikom i Zapadom.

3. Trumpove izjave i najave o pregovorima s Rusijom mogu se smatrati pobjedom za Putina. Kako biste procijenili strategiju SAD-a u odnosu na Ukrajinu i njezinu obranu u svjetlu ovih događanja?

- Analitičari su procjenjivali da je Rusija neuspješna. Nije uspjela okupirati Ukrajinu, dvije nove države učlanile su se u NATO, Assadov režim koji je podržavala Rusija pao je, a ruski je utjecaj u zemljama Središnje Azije smanjen. Predviđalo se da će biti teško na dulji rok održavati vojnu ekonomiju i da Rusija neće dugo moći trpjeti ozbiljne ljudske gubitke. Zapad je pod Bidenovim vodstvom kao cilj postavio strateški poraz Rusije. Činilo se da je Rusija na tom putu. Istina je da Ukrajina nije pobijedila, da nije oslobodila okupirane teritorije. Ali ostaje činjenica da Rusija nije uspjela i da su se, k tome, pokazale ozbiljne slabosti ruskog sigurnosnog i obavještajnog sustava kao i ruske vojske u cjelini. Trump je pružanjem ruke Putinu i otkazivanjem pomoći Ukrajini te dezavuiranjem dosadašnjih europskih saveznika Putinu pružio ruku spasa. Omogućio mu je da postigne ono do čega je Putinu najviše bilo stalo: da ga se tretira kao lidera svjetske sile ravnopravne Kini i Americi. Zasad ne znamo kako to Trump misli naplatiti. Postizanje mirovnog sporazuma ili sporazuma o prekidu vatre vjerojatno neće biti dovoljna cijena za tako veliku uslugu koju je učinio Putinu. Želim naglasiti da je politika ignoriranja Rusije i odbijanja pregovora s njom o ključnim pitanjima europske sigurnosti bila pogrešna, ali gotovo je neshvatljiva Trumpova politika odbacivanja dosadašnjih saveznika i izravna, aktivna pomoć Putinu u spašavanju obraza pred ruskom javnošću. Najava susreta s njim i moguća razmjena državničkih posjeta jasan su pokazatelj Trumpove namjere da pripomogne rehabilitaciji Putinova statusa u međunarodnoj zajednici. Ostaje otvorenim pitanje: što će Trump i Amerika dobiti zauzvrat?

