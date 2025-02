Musk poslao 'prijeteći' e-mail saveznim radnicima: 'Imate rok za odgovor, evo što će se dogoditi ako to ne napravite'

Milijarder Elon Musk, šef Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) Trumpove administracije, zaprijetio je u subotu da će otpustiti svakog saveznog radnika koji ne objasni kakav je posao obavio tijekom prethodnog tjedna. Prijetnja, objavljena u objavi na društvenoj mreži X-u, uslijedila je samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social da bi DOGE trebao postati agresivniji u svojim pokušajima smanjenja i preoblikovanja savezne radne snage. "Svi savezni zaposlenici uskoro će primiti e-poruku sa zahtjevom da objasne što su učinili prošli tjedan", objavio je Musk na X-u. "Neodgovaranje će se smatrati ostavkom."

A large number of good responses have been received already. These are the people who should be considered for promotion. https://t.co/Rc8sGBLemU