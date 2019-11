Amerika Srbiji: Uvest ćemo vam sankcije ako budete kupovali rusko oružje

Amerika i Europska unija povećavaju pritisak na Srbiju. Već se godinama čelnici srbijanske politike suočavaju s brojnim pritiscima kada je riječ o Kosovu i njegovu priznanju. Do sada smo svjedočili brojnim izjavama i najavama, ali se, izgleda, 20 godina od NATO-ova bombardiranja Srbije zbog rata i zločina na Kosovu taj pritisak dodatno pojačao i sve je primjetniji.

Bez pomaka do proljeća

Sve to događa se u vrijeme pregovora Srbije o pristupanju EU, koketiranja Beograda s Moskvom, ali i nakon nedavne zajedničke vojne vježbe Srbije i Rusije koja je rezultirala kupnjom sustava Pancir za potrebe Vojske Srbije. Sve se glasnije priča i o mogućoj kupnji moćnoga ruskog raketnog sustava S-400 koji je za potrebe vojne vježbe također bio dopremljen u Srbiju, a koji je izazvao zabrinutost ne samo zemalja u okruženju nego i SAD-a. Tako je u sklopu najnovijih pritisaka šef Misije Europske unije u Beogradu Sem Fabrizi nedvosmisleno rekao da Srbija ulaže ozbiljne napore u borbu protiv korupcije, ali i kako doneseni zakoni moraju biti primijenjeni.

– Zakone treba provoditi bez straha i bez obzira na to radi li se o korupciji na nižoj ili na visokoj razini jer se tako stječe povjerenje građana, tvrtki i međunarodne zajednice. Korupcija je ozbiljna prijetnja i treba je prepoznati kao rak svakog društva jer postoji jasna veza između korupcije i prosperiteta. Što je efikasnija borba protiv tog zla, veći su bruto domaći proizvod i povjerenje građana – rekao je Fabrizi koji je istaknuo i problem sa slobodom medija u Srbiji .

Najnovijoj seriji pritisaka pridružio se i posebni američki izaslanik za zapadni Balkan Matthew Palmer koji je rekao kako SAD budno prati nabavu raketnih sustava S-300 ili S-400 iz Rusije.

– Postoji doza zabrinutosti zbog raspoređivanja ruske vojne opreme na teritoriju Srbije, ali i zbog mogućnosti da Srbija nabavi specifične ruske sustave. To bi vodilo riziku da joj se uvedu specifične sankcije zbog kupnje ruske vojne opreme. Nadamo se da su naši srpski partneri svjesni toga – rekao je Palmer čija je oštra izjava, zapravo prijetnja, snažno odjeknula u Srbiji.

Palmer je proteklih dana održao niz sastanaka u Prištini i Beogradu što samo govori kako se SAD odlučio uključiti u konačno rješavanje pitanja Kosova. Još nije jasno što je razlog da se Trumpova administracija odjednom ovako zainteresirala za pitanje Kosova iako je proteklih godina za to isto pitanje pokazivala nezainteresiranost i lopticu prebacivala u dvorište EU. Jedni to povezuju sa željom Washingtona da se uključi u rješavanje ovoga pitanja, a drugi smatraju kako je zapravo samo riječ o Palmerovim osobnim interesima s obzirom na to da je Donald Trump za svoga posebnog izaslanika za Srbiju i Kosovo imenovao Richarda Grenella, koji je već obavio prvi službeni posjet regiji. To je dovelo, kako se navodi, do toga da se sada Palmer „natječe“ s Grenellom tko će biti oštriji i rigorozniji.

– Za SAD je Kosovo neovisna država i njih ne zanima ništa osim priznanja. To je njihov stav i to su njihova očekivanja koja god administracija bude. Srbija je spremna na razgovore i postizanje kompromisnih rješenja za Kosovo, ali nikada neće pristati na poniženje. Iznenadila me činjenica da je Palmer govorio suštinski samo o obvezama Beograda, a nijednom nije spomenuo obveze Prištine – rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodajući kako Srbiji ne pada na pamet ulaziti u sukob sa SAD-om.

– Kada je riječ o sankcijama, to nisu one „Miloševićeve“ sankcije. Palmer je opomenuo i Beograd i Prištinu te ih podsjetio da ne ispunjavaju svoje obveze. SAD svakako ima veliku težinu i oni, ako odluče, svakako mogu napraviti pritisak da se taj problem riješi. Podsjećam kako su i Daytonski i Kumanovski sporazumi potpisani u vojnim bazama – komentira srbijanski političar Žarko Korać i kaže da je situacija oko Kosova u “pat-poziciji”. Objašnjava da Kosovo poslije izbora još nema premijera, a ni EU nema formirana svoja tijela. Isto tako u Srbiji se parlamentarni izbori najavljuju za proljeće tako da će neki bitniji pomaci, kada je riječ o pitanju Kosova, morati sačekati.

‘EU nesposoban na Balkanu’

Ni hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski ne misli da Palmerove izjave mogu dovesti do rješavanja pitanja Kosova te sve smatra kombinacijom pritisaka zbog trgovine oružjem, geostrateških interesa i činjenicom što je EU nesposoban za djelovanje na ovim prostorima. Kao jedan od razloga i on vidi moguće nabave sustava Pancir i S-400.

– SAD se u cijelu ovu priču na brzinu ubacio, ali nedovoljno pripremljen pa improvizira tako da sve to što rade nema velikih izgleda. Pomalo sve to izgleda i neozbiljno, posebno jer se radi o iznimno osjetljivom i kompleksnom problemu. Nažalost, u skorije vrijeme ne očekujem poboljšanje situacije. Nadam se samo da neće biti gore – rekao je Puhovski.