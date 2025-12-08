Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
RUSIJA PRED BANKROTOM?

Istaknuti stručnjak: Kremlj je pred financijskim slomom, evo koliko još mogu voditi rat

Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
1/4
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
08.12.2025.
u 20:47

Kada je riječ o mirovnim pregovorima s Ukrajinom, Gabuev je pesimističan, šanse su, prema njemu, trenutno ravne nuli

Unatoč svim pokušajima posredovanja, Rusija nastavlja svoj rat protiv Ukrajine. Ipak, istaknuti stručnjak za Rusiju, Alexander Gabuev, uvjeren je da vrijeme ne radi za Vladimira Putina. Prema njegovoj procjeni, koju je podijelio za njemački Handelsblatt, Moskva ima financijskih sredstava za još otprilike 12 do 18 mjeseci ratovanja. Nakon toga, državna blagajna mogla bi biti prazna, pod uvjetom da Zapad nastavi pojačavati sankcije.

Gabuev, koji je dugo radio kao novinar za utjecajni ruski poslovni list "Kommersant", a danas vodi berlinski Carnegie Russia Eurasia Center, te se slovi za jednog od vodećih poznavatelja ruske vanjske politike. Prema Gabuevu, Zapad ima alate kojima može dodatno skratiti financijsku izdržljivost Kremlja, piše Bild. "S dodatnim sankcijama, to bi se vrijeme moglo skratiti", ističe on. Objašnjava kako uz energetske divove poput Rosnefta i Lukoila postoje i manji proizvođači nafte i sirovina u Rusiji koji do sada nisu bili obuhvaćeni kaznenim mjerama.

Da bi rat postao financijski neizdrživ za Putina, ekonomske sankcije morale bi se ne samo postrožiti, već i provoditi s puno više discipline. Gabuev navodi konkretan primjer: zemlje poput Kine, Indije ili Ujedinjenih Arapskih Emirata ne bi smjele više prolaziti nekažnjeno pri kupovini ruske nafte ili pomaganju u zaobilaženju sankcija. "To se mora događati svakodnevno i vrlo dosljedno. Do sada se to ne događa u dovoljnoj mjeri", naglašava Gabuev. Iako takve mjere ne bi dramatično pojačale pritisak do te mjere da se Rusija preda u idućih tri do šest mjeseci, Gabuev vjeruje da bi, uz istovremenu kontinuiranu vojnu i financijsku pomoć Ukrajini, ratni vijek mogao biti skraćen na manje od 18 mjeseci.

Kada je riječ o mirovnim pregovorima s Ukrajinom, Gabuev je pesimističan, šanse su, prema njemu, trenutno ravne nuli. On objašnjava da, iako američki predsjednik Donald Trump želio okončanje rata, do sada nije pokazao namjeru vršiti ozbiljan pritisak na Putina. "Zbog toga Rusi vjeruju da još imaju vremena i da mogu dalje odgađati pregovore." Putin, kako kaže, i dalje ustraje na "vrlo dalekosežnim zahtjevima" od kojih ne namjerava odstupiti.

S druge strane, vojni stručnjak Carlo Masala, na upit njemačkog Bilda, pokazuje znatno manje optimizma. "Kod takvih prognoza koje navode konkretne vremenske okvire, ja sam izuzetno oprezan. Nitko trenutno ne može sa sigurnošću reći koje financijske i političke rezerve Rusija još može mobilizirati – ili je spremna mobilizirati", ističe Masala.

On upozorava da se ne donose "preuranjeni zaključci o navodnom trenutku u kojem Moskva 'više neće imati novca'". Mnogo toga, zaključuje, ovisi o faktorima "koje mi izvana možemo samo nedostatno procijeniti." Dok Gabuevljeva analiza nudi nadu da bi se rat mogao financijski iscrpiti, Masalino upozorenje služi kao podsjetnik na nepredvidivost i kompleksnost procjene stvarnih ruskih kapaciteta.

Trump: Razočaran sam zbog Zelenskog; Zelenski: Nije bilo lako
Ključne riječi
Ukrajina Europa Rusija Vladimir Putin

Komentara 37

Pogledaj Sve
Avatar neurazumljiv
neurazumljiv
21:37 08.12.2025.

Sljedecih 12 mjeseci je kljucno.

LU
Lujo123
23:11 08.12.2025.

tea tokić, hajde ne lupetaj! Treba kuhati, rađati, posisavati stan ako ga imaš, a i s mužem ako ga imaš bi se mogla maziti. Novinarstvom se nemoj baviti.

VI
Vérité Indolore56
21:12 08.12.2025.

Prema statistikama koje je objavila Ruska banka, zlatne rezerve zemlje iznosile su 310,7 milijardi dolara na dan 1. prosinca. Njezine procjene pokazuju da je moskovsko ulaganje u zlatne poluge poraslo za rekordnih 92 milijarde dolara tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Prošlog mjeseca, Svjetsko vijeće za zlato (WGC) rangiralo je Rusiju kao petog najvećeg ulagača u zlato globalno, iza SAD-a, Njemačke, Italije i Francuske. Krajem listopada, postalo je poznato da je Rezervna banka Indije (RBI) vratila oko 64 tone svojih zlatnih rezervi iz inozemnih trezora između travnja i rujna, čemu je prethodilo nekoliko drugih masovnih transfera. Taj potez uslijedio je zbog zabrinutosti oko zamrzavanja više od 300 milijardi dolara ruske državne i privatne imovine od strane Zapada.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!