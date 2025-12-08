Istaknuti stručnjak: Kremlj je pred financijskim slomom, evo koliko još mogu voditi rat

Unatoč svim pokušajima posredovanja, Rusija nastavlja svoj rat protiv Ukrajine. Ipak, istaknuti stručnjak za Rusiju, Alexander Gabuev, uvjeren je da vrijeme ne radi za Vladimira Putina . Prema njegovoj procjeni, koju je podijelio za njemački Handelsblatt, Moskva ima financijskih sredstava za još otprilike 12 do 18 mjeseci ratovanja. Nakon toga, državna blagajna mogla bi biti prazna, pod uvjetom da Zapad nastavi pojačavati sankcije.

Gabuev, koji je dugo radio kao novinar za utjecajni ruski poslovni list "Kommersant", a danas vodi berlinski Carnegie Russia Eurasia Center, te se slovi za jednog od vodećih poznavatelja ruske vanjske politike. Prema Gabuevu, Zapad ima alate kojima može dodatno skratiti financijsku izdržljivost Kremlja, piše Bild. "S dodatnim sankcijama, to bi se vrijeme moglo skratiti", ističe on. Objašnjava kako uz energetske divove poput Rosnefta i Lukoila postoje i manji proizvođači nafte i sirovina u Rusiji koji do sada nisu bili obuhvaćeni kaznenim mjerama.

Da bi rat postao financijski neizdrživ za Putina, ekonomske sankcije morale bi se ne samo postrožiti, već i provoditi s puno više discipline. Gabuev navodi konkretan primjer: zemlje poput Kine, Indije ili Ujedinjenih Arapskih Emirata ne bi smjele više prolaziti nekažnjeno pri kupovini ruske nafte ili pomaganju u zaobilaženju sankcija. "To se mora događati svakodnevno i vrlo dosljedno. Do sada se to ne događa u dovoljnoj mjeri", naglašava Gabuev. Iako takve mjere ne bi dramatično pojačale pritisak do te mjere da se Rusija preda u idućih tri do šest mjeseci, Gabuev vjeruje da bi, uz istovremenu kontinuiranu vojnu i financijsku pomoć Ukrajini, ratni vijek mogao biti skraćen na manje od 18 mjeseci.

Kada je riječ o mirovnim pregovorima s Ukrajinom, Gabuev je pesimističan, šanse su, prema njemu, trenutno ravne nuli. On objašnjava da, iako američki predsjednik Donald Trump želio okončanje rata, do sada nije pokazao namjeru vršiti ozbiljan pritisak na Putina. "Zbog toga Rusi vjeruju da još imaju vremena i da mogu dalje odgađati pregovore." Putin, kako kaže, i dalje ustraje na "vrlo dalekosežnim zahtjevima" od kojih ne namjerava odstupiti.

S druge strane, vojni stručnjak Carlo Masala, na upit njemačkog Bilda, pokazuje znatno manje optimizma. "Kod takvih prognoza koje navode konkretne vremenske okvire, ja sam izuzetno oprezan. Nitko trenutno ne može sa sigurnošću reći koje financijske i političke rezerve Rusija još može mobilizirati – ili je spremna mobilizirati", ističe Masala.

On upozorava da se ne donose "preuranjeni zaključci o navodnom trenutku u kojem Moskva 'više neće imati novca'". Mnogo toga, zaključuje, ovisi o faktorima "koje mi izvana možemo samo nedostatno procijeniti." Dok Gabuevljeva analiza nudi nadu da bi se rat mogao financijski iscrpiti, Masalino upozorenje služi kao podsjetnik na nepredvidivost i kompleksnost procjene stvarnih ruskih kapaciteta.