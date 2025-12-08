Naši Portali
PROMET BEZ PRAVILA

Sin bivšeg francuskog predsjednika želi grad bez prometnih znakova: 'Ako nema pločnika, semafora i bijelih linija na cesti...'

Foto: Wikipedia
08.12.2025.
"Zabilježeno je smanjenje broja prometnih nesreća za 40 posto na ovakvim mjestima."

Louis Sarkozy, kandidat za gradonačelnika francuskog priobalnog grada Mentona, najavio je planove za temeljitu obnovu cestovne infrastrukture. Među njegovim najradikalnijim prijedlozima nalazi se i uklanjanje svih prometnih znakova. Sin bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja zagovara ideju većeg povjerenja među sudionicima u prometu, no stručnjaci upozoravaju da bi takve mjere mogle biti teško prihvatljive u francuskom kontekstu.

Kao inspiraciju, Sarkozy navodi nizozemski grad Drachten, gdje je uklanjanje semafora i prometnih znakova, prema njegovim riječima, pozitivno utjecalo na sigurnost u prometu. – "Ako nema pločnika, semafora i bijelih linija na cesti, svi su pažljiviji" – izjavio je za Radio Monte Carlo i dodao: – "Zabilježeno je smanjenje broja prometnih nesreća za 40 posto na ovakvim mjestima."

Sarkozy se pritom referirao na Drachten, gdje je prije gotovo 20 godina pokojni prometni inženjer Hans Monderman osmislio sustav tzv. zajedničkog prostora, bez semafora, strelica i većine drugih prometnih znakova, piše Revija HAK. Njegov inovativni pristup izazvao je međunarodnu senzaciju, no prometni stručnjaci ističu da ovakav model uglavnom dobro funkcionira samo na lokacijama s manjim intenzitetom prometa.

