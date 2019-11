EU poslala oštre poruke Srbiji: Očekuju napredak u borbi protiv korupcije i slobodi medija

Srbija ulaže ozbiljne napore u borbi protiv korupcije, ali usvojeni zakoni moraju biti primjenjeni, poručio je u ponedjeljak u Beogradu šef Misije Europske unije (EU) Sem Fabrizi, a sličnu je poruku uputio i nizozemski šef diplomacije Stef Blok ukazavši kako se od Srbije očekuje daljnji napredak na polju vladavine prava, borbi protiv korupcije i slobodi medija.

Zakone treba provoditi „bez straha i bez obzira da li se radi o korupciji na nižoj ili na visokoj razini, jer se tako stječe povjerenje građana, tvrtki i međunarodne zajednice“, rekao je Fabrizi na konferenciji „Borba protiv korupcije za napredak jugoistočne Europe“.

Fabrici je korupciju nazvao „ozbiljnom prijetnjom“, sugerirajući kako ju „treba prepoznati kao rak svakog društva“ jer „postoji jasna veza između korupcije i prosperiteta“.

„Što je efikasnija borba protiv tog zla, veći su bruto domaći proizvod i povjerenje građana“, rekao je Fabrizi, naglasivši kako u borbi protiv korupcije „mnogo toga treba napraviti u Srbiji, ali i u cijeloj EU“, s obzirom da je riječ „o globalnom, a ne europskom, regionalnom ili nacionalnom problemu“.

Together w/ MoJ 🇷🇸 at international conference on anti corruption in SE Europe. Corruption is a systemic treat, undermines citizens trust & business confidence. Building right legislation is necessary; implementation is key. 🇪🇺 supports 🇷🇸 for a zero tolerance policy. pic.twitter.com/1aw1btCmhF