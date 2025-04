JD Vance o svom posljednjem susretu s papom: Bilo je očito da je vrlo bolestan

Papa Franjo u nedjelju se ujutro privatno sastao s američkim potpredsjednikom JD Vanceom. Nakon papine smrti, Vance se oglasio na platformi X. "Moje srce je uz milijune kršćana diljem svijeta koji su ga voljeli. Bio sam sretan što sam ga jučer vidio iako je očito bio vrlo bolestan. No, uvijek ću ga pamtiti po homiliji koju je održao u samim počecima COVID-a. Bila je zaista vrlo lijepa. Neka mu Bog podari vječni mir", poručio je Vance.

Vance, katolik koji je došao u sukob s Papom zbog imigracijske politike Trumpove administracije, sastao se s Franjom u njegovoj rezidenciji u Vatikanu kako bi si uzajamno čestitali Uskrs, objavio je jučer Vatikan. "Papa Franjo je održao kratak privatan sastanak, u trajanju od nekoliko minuta, radi razmjene dobrih želja na Uskrs", ističe se u priopćenju. Vance, koji je s obitelji posjetio Italiju, sastao se s višim vatikanskim dužnosnicima radi službenijih razgovora u subotu.

Papa i vatikanski dužnosnici su kritizirali nekoliko politika Trumpove administracije, uključujući njezine planove da deportira milijune migranata iz Sjedinjenih Američkih Država i smanjenje strane pomoći te programa socijalne skrbi. Franjo je obuzdavanje imigracije nazvao "sramotom". Vance, koji je postao katolikom 2019., pozvao se na srednjovjekovno katoličko učenje kako bi opravdao politiku administracije. Papa je opovrgnuo teološki koncept koji je Vance upotrijebio kao opravdanje u neuobičajenom otvorenom pismu američkim katoličkim biskupima o Trumpovoj administraciji u veljači, a Trumpov plan nazvao "velikom krizom" za SAD.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



