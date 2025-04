Tužnu vijest potvrdili iz Vatikana: Preminuo je papa Franjo

Tijek događaja:

12:00- Među posljednjim visokoprofilnim sastancima koje je održao papa Franjo bio je i onaj s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom, koji se održao u Vatikanu prije dva tjedna, tijekom njihova posjeta Italiji. Bio je to privatni sastanak, jer je službeni državni posjet Vatikanu bio otkazan zbog zdravstvenih problema pape. Međutim, Buckinghamska palača rekla je da je to bio jedan od najvažnijih trenutaka kraljevskog para tijekom njihovog posjeta Italiji, nazivajući ga "vrlo značajnim i posebnim trenutkom".

Tijekom puta bilo je spekulacija hoće li se ipak održati kratki sastanak - a rečeno je da je naposljetku bio organiziran u posljednjem trenutku, s tim da su kralj i kraljica otišli u Casa Santa Maria, gdje se papa oporavljao. Kralj i kraljica su toga dana slavili svoju 20. godišnjicu braka, a papa Franjo im je uputio najbolje želje za njihov jubilej.

11:52- Večernjakov komentator Darko Pavičić komentira smrt pape Franje samo dan nakon što se pojavio u javnosti na Uskrs. Među ostalim, pojašnjava tko mu je mogući nasljednik i kako će se on birati.

11:30- Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će se papa Franjo pamtiti po svojim naporima da izgradi "pravedniji, mirniji i suosjećajniji svijet".

"Danas svijet oplakuje smrt pape Franje", napisala je von der Leyen na X-u, nedugo nakon što je Vatikan objavio da je umro. "Nadahnuo je milijune, daleko izvan Katoličke Crkve, svojom poniznošću i čistom ljubavlju prema manje sretnima", nastavila je.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis. He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate. My thoughts are with all who feel this profound loss. May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8

"Moje misli su sa svima koji osjećaju ovaj duboki gubitak. Neka pronađu utjehu u ideji da će nas papina ostavština i dalje voditi prema pravednijem, mirnijem i suosjećajnijem svijetu." Roberta Metsola, predsjednica Europskog parlamenta, rekla je da je Franjin "zarazni osmijeh osvojio srca milijuna ljudi diljem svijeta".

"'Narodni Papa’ bit će upamćen po svojoj ljubavi prema životu, nadi u mir, suosjećanju za jednakost i socijalnu pravdu. Neka počiva u miru“, napisala je Metsola na X-u.

Španjolski premijer Pedro Sánchez izrazio je u ponedjeljak tugu zbog smrti pape Franje, pohvalivši njegovu predanost "miru, socijalnoj pravdi i najranjivijima", u poruci na X-u nedugo nakon objave njegove smrti. Ostavlja "duboko nasljeđe. Neka počiva u miru", dodao je o argentinskom papi koji je umro u ponedjeljak ujutro u dobi od 88 godina. Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da je papa Franjo bio "čovjek duboke vjere i beskrajnog suosjećanja".

"S pravom je pridavao veliku važnost jačanju veza sa židovskim svijetom i promicanju međureligijskog dijaloga kao puta do boljeg razumijevanja i međusobnog poštovanja", rekao je Isaac Herzog u poruci koju je objavio predsjednički glasnogovornik.

Papa Franjo je u svakom pogledu bio čovjek iz naroda, rekao je nizozemski premijer Dick Schoof u izjavi na X-u. "Globalna katolička zajednica oprašta se od poglavara koji je prepoznao goruće probleme našeg vremena i skrenuo pozornost na njih. Svojim trezvenim načinom života, djelima služenja i suosjećanja, papa Franjo bio je uzor mnogima – i katolicima i nekatolicima. Sjećamo ga se s velikim poštovanjem", rekao je Schoof.

Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je da je Papa bio veliki apostol milosrđa, u kojem je vidio odgovor na izazove modernog svijeta. "U svojoj pastoralnoj službi vodili su ga poniznost i jednostavnost", rekao je Duda u objavi na X-u.

11:25- Sućut su izrazili iz Bijele kuće službenom objavom na platformi X. Objavili su fotografije susreta vrha američke adminstracije, predsjednika Donalda Trumpa i podpredsjednika JD Vancea, sa Svetim ocem uz poruku "Počivao u miru, papa Franjo"

11:12 - Oglasio se i JD Vance, američki potpredsjednik. "Upravo sam saznao da je papa Franjo preminuo. Moje srce je uz milijune kršćana diljem svijeta koji su ga voljeli" kazao je Vance i dodao kako je bio "jako bolestan". " Bio sam sretan što sam ga jučer vidio, iako je očito bio jako bolestan. Ali uvijek ću ga se sjećati po homiliji u nastavku koju je održao u ranim danima COVID-a. Bilo je stvarno jako lijepo. Neka mu Bog pokoj duši" objavio je Vance na X-u.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days…