Američki Kongres bio blokiran zbog sigurnosne prijetnje, dio Capitola evakuiran

Američki Kapitol u Washingtonu bio je privremeno blokiran zbog proglašene sigurnosne prijetnje nakon što je buknuo požar u blizini kompleksa, objavila je policija.

Uzbuna je proglašena zbog manjeg požara do kojeg je došlo u blizini kompleksa a koji je u međuvremenu ugašen, priopćili su vatrogasci.

Sve službe u Washingtonu u stanju su maksimalnog opreza pred inauguraciju izabranog predsjednika Joea Bidena, a nakon nereda koji su 6. siječnja u Kapitolu izazvali pristaše predsjednika na odlasku Donalda Trumpa, u kojima je poginulo petero ljudi.

"Nema sigurnosne prijetnje za javnost", objavila je tajna služba u tvitu.

Do blokade je došlo tijekom probne inauguracije izabranog predsjednika zbog "vanjske sigurnosne prijetnje". Zbog toga je provedena evakuacija dijela Kapitola.

"Sve zgrade u okviru kompleksa Kapitola su blokirane zbog vanjske sigurnosne prijetnje. Nije dopušten ni ulazak ni izlazak, držite se podalje od vanjskih prozora i vrata, a ukoliko ste vani potražite sklonište", pisalo je u poruci upozorenja poslanoj zaposlenima u Kapitolu, prenio je CBS.

To upozorenje je pročitano i preko megafona, a sudionicima probne inauguracije rečeno je da se odmah evakuiraju.

Trenutno se tisuće vojnika nalaze oko Kapitola koji se priprema za inauguraciju izabranog predsjednika Bidena koja će se održati 20. siječnja.

DEVELOPING: Message sent to staff in the U.S. Capitol:



"All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover." https://t.co/tqeCpjbXi6