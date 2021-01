Pad američkog predsjednika: Banke odbijaju suradnju s Trumpom

Obiteljski biznis američkog predsjednika Donalda Trumpa trpi dok strane i američke banke prekidaju poslovne veze s njim, nakon nereda koji su izbili 6. siječnja u zgradi američkog Kongresa.

Kako je izvijestio The Wall Street Journal, Professional Bank sa sjedištem u Coral Gablesu na Floridi odbio je suradnju s tvrtkama trenutnog američkog predsjednika, slijedeći Deutsche Bank i Signature Bank.

Prema novinama, banka je priopćila da će smjesta prekinuti poslovne odnose s Trumpom i ne namjerava poslovati s njegovim poslovnim organizacijama u budućnosti.

Uz to, prema The Wall Street Journal-u, velika tvrtka za promet nekretninama Vornado Realty Trust, koja je zajedno s Trumpom vlasnica nebodera u New Yorku i San Franciscu, odlučila je obustaviti planove refinanciranja za dva projekta.

Kako je objasnio Wall Street Journal, jedan od razloga bili su "neredi na Capitolu, nakon kojih su mnogi vjerovnici postali znatno oprezniji u kontaktima s obitelji Trump".

Bloomberg je u utorak izvijestio da su Deutsche Bank i Signature Bank odlučili napustiti suradnju s Trumpom nakon događaja 6. siječnja u Washingtonu. Tu informaciju potvrdio je i The Wall Street Journal. Prema njegovim izvorima, Deutsche Bank "pokušava se distancirati od predsjednikova poslovanja i vjerojatno mu neće pružiti nove zajmove".

U međuvremenu, kako su se novine prisjetile, ta se banka prije smatrala "jednim od najvjernijih partnera" korporacije Trump.

Trumpove pristaše provalile su u američki Kongres, pokušavajući spriječiti potvrdu rezultata predsjedničkih izbora 3. studenog, na kojima je pobijedio demokrat Joe Biden.

Zastupnički dom američkog Kongresa glasao je u srijedu za opoziv predsjednika Donalda Trumpa zbog poticanja na prošlotjedni napad njegovih pristaša na Kapitol. Trump je time postao prvi predsjednik u povijesti koji je opozvan dvaput.