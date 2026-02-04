Naši Portali
OBAVJEŠTAJAC ZVIŽDAČ

Udar na Trumpovu prvu špijunku Tulsi, tajnu krije u sefu

Autor
Ivica Beti
04.02.2026.
u 22:58

Planirala se kandidirati za predsjednicu 2020., no odustala je i podržala Joea Bidena. Prije dvije godine odlučila je podržati Donalda Trumpa

Šefica američke Nacionalne obavještajne agencije Tulsi Gabbard našla se na udaru kritika da navodno više od osam mjeseci skriva važne informacije od članova američkog Kongresa. Proziva je se da u sefu skriva navode "zviždača" iz redova američkih obavještajaca koji tvrdi da je zloupotrijebila ovlasti. Odvjetnik Andrew Bakaj iz organizacije Whistleblower Aid, koji zastupa "zviždača", ističe da takvo ozbiljno kršenje dužnosti ugrožava sposobnost Kongresa da obavlja zakonski propisani nadzor nad američkim obavještajnim agencijama, uključujući tajne operacije agencija.

Ključne riječi
SAD obavještajci Donald Trump Tulsi Gabbard

DU
Dubokogrlo
00:11 05.02.2026.

najgori kriminalci su u vrhovima drzava diljem svijeta

