Udar na Trumpovu prvu špijunku Tulsi, tajnu krije u sefu

Šefica američke Nacionalne obavještajne agencije Tulsi Gabbard našla se na udaru kritika da navodno više od osam mjeseci skriva važne informacije od članova američkog Kongresa. Proziva je se da u sefu skriva navode "zviždača" iz redova američkih obavještajaca koji tvrdi da je zloupotrijebila ovlasti. Odvjetnik Andrew Bakaj iz organizacije Whistleblower Aid, koji zastupa "zviždača", ističe da takvo ozbiljno kršenje dužnosti ugrožava sposobnost Kongresa da obavlja zakonski propisani nadzor nad američkim obavještajnim agencijama, uključujući tajne operacije agencija.