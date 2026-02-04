Roditelji u Austriji izgladnjivali i mučili sina (3) dok nije umro. Otkriveni mučni detalji slučaja

Roditeljima (oboje 27-godišnjaci), koji su u Tirolu u Austriji svog 3-godišnjeg sina teško psihički i fizički zlostavljali i koji je na kraju u mukama umro od gladi u svibnju 2024. godine, sljedeći ponedjeljak u 10,15 sati na Pokrajinskom sudu u Innsbrucku, počinje sudski proces, izvještava u srijedu navečer austrijski dnevni list “Heute”. Uz opasku kako roditeljima, ako se ih uopće tako može zvati, prijeti doživotna zatvorska kazna. U svakom slučaju navodi u optužnicama kako za dječakovu majku tako i oca su nepojmljiva strava i užas, koja nije za ljude slabih živaca. Bit će teško podnosivi i svima uključenima u suđenje, piše “Heute”.

Prema optužnici, roditelji osumnjičeni za smrt svoga sina, izolirali su 3-godišnjaka od ostatka obitelji, zaključavali, dehumanizirali, ponižavali i zastrašivali. Dječaka su navodno tukli drvenom kuhačom, ruke i noge vezali kablovima, a i oči su mu bile dijelom povezane. Također je bio vezan za armaturu u WC-u i satima zaključan u potpunom mraku, navodi austrijski list. Što drugo reći, nego nepojmljiva strava i užas! U nastavku list dodaje kako Tirolsko Državno tužiteljstvo pretpostavlja da su roditelji namjeravali ubiti svoje dijete na najmučniji mogući način. Zlodjela su navodno dokumentirana chatovima, fotografijama i video-zapisima. Prema optužnici, osumnjičeni roditelji su se navodno međusobno bodrili da “unište” dječaka.

Tijekom ispitivanja majka je izjavila da u njezinom sinu prebiva “demon”. Navodni 3-godišnji “demon” okrivljen je za tešku financijsku situaciju obitelji. Majka i otac navodno su svjesno uzrokovali dječakovu smrt. Prema informacijama iz Ureda državnog tužitelja u Innsbrucku, roditeljima je dijagnosticiran poremećaj osobnosti, koji pokazuje sadističke crte, međutim, proglašeni su mentalno uračunljivima. “Heute” piše kako je dječakov otac, kako bi izbjegao sumnju ostatka obitelji gdje se nalazi 3-godišnjak, redovito održavao kontakt sa svojim roditeljima. Redovito ih je posjećivao s tri sestre ubijenog dječaka, uključujući i dječakovu sestru blizanku. Vezano uz upit gdje je 3-godišnjak, dječakov je otac navodno uvijek pronalazio neki izgovor. I tako sve do 19. svibnja 2024. kada je trogodišnjak pronađen mrtav u svom krevetiću.

Otac je potom pozvao policiju. Kako je istraga utvrdila dijete je umrlo od “teške pothranjenosti i dehidracije. “S visinom od 94 centimetara, dječak je još težio samo sedam kilograma - manje od polovice očekivane težine za njegovu starosnu dob”, ističe list. Zanimljivo je da braća i sestre od gladi preminulog 3-godišnjaka nisu pokazivali znakove pothranjenosti, a nakon što su im roditelji uhićeni, smješteni su u udomiteljsku obitelj. U ponedjeljak će porota u Pokrajinskom sudu u Innsbrucku predvođena sucem Andreasom Mairom razmotriti mišljenja triju austrijskih stručnjaka: dvaju forenzičara i poznate austrijske top forenzičarke i psihijatrice Adelheid Kastner. Suđenje bi trebao trajati cijeli dan, a presuda se očekuje u ponedjeljak navečer. Zahtjev za isključenje javnosti nije prihvaćen. Ako majka i otac preminulog dječaka budu proglašeni krivima i osuđeni, prijeti im doživotna zatvorska kazna, ističe “Heute”.