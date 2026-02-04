Tragedija u Bjelovaru: Preminula tromjesečna beba, drugo dijete hitno izdvojeno iz obitelji

Bjelovarska policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom istražuje iznenadnu smrt tromjesečne bebe koja je prije dva tjedna vozilom hitne pomoći dovezena u bjelovarsku bolnicu, gdje je unatoč pokušajima reanimacije preminula, doznaje Mojportal. Nakon tragičnog događaja, drugo dijete iz iste obitelji, staro godinu i pol, žurnom je mjerom izdvojeno iz obitelji i smješteno u udomiteljsku obitelj.

Kako piše Mojportal, otac je pokušao posjetiti dijete, pri čemu je navodno prijetio da će uzeti oružje. Zbog toga je uhićen, provedeno je kriminalističko istraživanje te je predan pritvorskom nadzorniku, a određene su mu i mjere opreza. Riječ je o obitelji koja je bila pod nadzorom Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Bjelovar. Iz Zavoda su za Mojportal potvrdili kako zasad nisu utvrđene sumnjive okolnosti smrti bebe te da preliminarni nalazi ne upućuju na nasilnu smrt, dok se konačni rezultati obdukcije još čekaju.

Navode i da su se u okviru zakonskih ovlasti ranije poduzimale mjere radi zaštite djece, a nakon smrti djeteta starije je dijete, zbog izvanrednih okolnosti, smješteno u sustav alternativne skrbi, gdje se nalazi u sigurnom okruženju uz stručnu podršku. Dodali su i kako je u jednom trenutku bila potrebna policijska intervencija zbog verbalnog sukoba, dok daljnje postupanje vodi policija. Zbog zaštite privatnosti i dobrobiti djece, dodatne pojedinosti nisu željeli iznositi.