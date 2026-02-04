Uhićen muškarac koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Beogradska policija uhitila je M. S. (33), osumnjičenog za bacanje eksplozivne naprave na obiteljsku kuću Zdravka Čolića na Dedinju, javlja Blic. Uhićenje je uslijedilo nakon intenzivne kriminalističke istrage koju su proveli pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP).

Kako doznaju srpski mediji, osumnjičeni je priveden zbog sumnje da je odgovoran za napad koji je uznemirio javnost. Motiv napada zasad nije službeno potvrđen, a istraga se nastavlja pod nadzorom Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima 3. veljače na kuću legendarnog pjevača u Ulici Stojana Ćelića bačena je bomba. U trenutku snažne eksplozije Čolić i članovi njegove obitelji nalazili su se u kući, no srećom nitko nije ozlijeđen. Eksplozija je probudila cijelo naselje, a materijalna šteta je velika, oštećena je fasada kuće, popucala su stakla, dok je automobil parkiran ispred objekta također stradao.

Nedugo nakon dojave, policija je blokirala prilaze kući, a na teren su izašli forenzičari i dežurni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva. Očevid je trajao satima, a područje je bilo pod jakim mjerama osiguranja.

O ovom nemilom događaju jučer se oglasio i sam Zdravko Čolić, koji se u trenutku napada nije nalazio u Srbiji. - Trenutačno sam izvan Srbije, u Zagrebu sam gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je, hvala Bogu, sve u redu i svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram naglasiti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara stvarnoj situaciji. Važno je da se informacije plasiraju odgovorno i na temelju provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo policijsko izvješće - poručio je Čolić putem PR365 Studija.