Komentari
POLICIJA BRZO REAGIRALA

Uhićen muškarac koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Beograd: Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba
Foto: Antonio Ahel
VL
Autor
Večernji.hr
04.02.2026.
u 23:35

Uhićenje je uslijedilo nakon intenzivne kriminalističke istrage koju su proveli pripadnici Uprave kriminalističke policije

Beogradska policija uhitila je M. S. (33), osumnjičenog za bacanje eksplozivne naprave na obiteljsku kuću Zdravka Čolića na Dedinju, javlja Blic. Uhićenje je uslijedilo nakon intenzivne kriminalističke istrage koju su proveli pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP).

Kako doznaju srpski mediji, osumnjičeni je priveden zbog sumnje da je odgovoran za napad koji je uznemirio javnost. Motiv napada zasad nije službeno potvrđen, a istraga se nastavlja pod nadzorom Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima 3. veljače na kuću legendarnog pjevača u Ulici Stojana Ćelića bačena je bomba. U trenutku snažne eksplozije Čolić i članovi njegove obitelji nalazili su se u kući, no srećom nitko nije ozlijeđen. Eksplozija je probudila cijelo naselje, a materijalna šteta je velika, oštećena je fasada kuće, popucala su stakla, dok je automobil parkiran ispred objekta također stradao.

Nedugo nakon dojave, policija je blokirala prilaze kući, a na teren su izašli forenzičari i dežurni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva. Očevid je trajao satima, a područje je bilo pod jakim mjerama osiguranja.

O ovom nemilom događaju jučer se oglasio i sam Zdravko Čolić, koji se u trenutku napada nije nalazio u Srbiji. - Trenutačno sam izvan Srbije, u Zagrebu sam gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je, hvala Bogu, sve u redu i svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram naglasiti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara stvarnoj situaciji. Važno je da se informacije plasiraju odgovorno i na temelju provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo policijsko izvješće - poručio je Čolić putem PR365 Studija.

FOTO Evo kako izgleda vila Zdravka Čolića na koju je bačena bomba! Očevid je u tijeku
Beograd: Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba
Ključne riječi
policija Srbija bomba Zdravko Čolić

Komentara 2

Pogledaj Sve
BU
BUDAK
00:05 05.02.2026.

Eto čovjeku išao na đigericu taj bosanski urlikavac kojeg pokraj žive Brene još zovu legendarni jer je pjevao drugu titi!!

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
00:01 05.02.2026.

U policijskom izvešću piše da je uhićeni kod njih fino i muzikalno propjevao, i da ima bolji glas i od Zdravka Čolića.

