Gaddafijevim ubojstvom u Libiji je otvoreno novo krvavo poglavlje

Gotovo se svi Libijci slažu da je ubojstvom Saifa Al-Islama Gaddafija u Libiji otvoreno novo krvavo poglavlje. Njegova smrt nije samo kraj života jednog čovjeka nego i snažan potres koji prijeti dodatno destabilizirati zemlju koju godinama razdiru sukobi, duboke podjele i strani interesi. Ubojstvo sina Muammara Gaddafija dolazi u trenutku kada je Libija ionako stajala na rubu novog vala nasilja. Ubojstvo Saifa Al-Islama Gaddafija predstavlja radikalan i iznenađujući pomak na ionako složenoj libijskoj političkoj i sigurnosnoj sceni. U trenutku kada je, preko svojih predstavnika, sudjelovao u procesu takozvanoga nacionalnog pomirenja, koji je vodilo Predsjedničko vijeće, njegov nasilni kraj djeluje kao svjesno razaranje svake nade da se Libija može stabilizirati bez novog vala prolijevanja krvi.