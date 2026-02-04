Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 232
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRODUBLJIVANJE PODJELA

Gaddafijevim ubojstvom u Libiji je otvoreno novo krvavo poglavlje

Autor
Hassan Haidar Diab
04.02.2026.
u 20:45

Smrt Saifa Al-Islama Gaddafija otvara prostor za još žešće sukobe među plemenima i frakcijama

Gotovo se svi Libijci slažu da je ubojstvom Saifa Al-Islama Gaddafija u Libiji otvoreno novo krvavo poglavlje. Njegova smrt nije samo kraj života jednog čovjeka nego i snažan potres koji prijeti dodatno destabilizirati zemlju koju godinama razdiru sukobi, duboke podjele i strani interesi. Ubojstvo sina Muammara Gaddafija dolazi u trenutku kada je Libija ionako stajala na rubu novog vala nasilja. Ubojstvo Saifa Al-Islama Gaddafija predstavlja radikalan i iznenađujući pomak na ionako složenoj libijskoj političkoj i sigurnosnoj sceni. U trenutku kada je, preko svojih predstavnika, sudjelovao u procesu takozvanoga nacionalnog pomirenja, koji je vodilo Predsjedničko vijeće, njegov nasilni kraj djeluje kao svjesno razaranje svake nade da se Libija može stabilizirati bez novog vala prolijevanja krvi.

Ključne riječi
atentat Libija Saif al-Islam Gaddafi

Komentara 1

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
21:30 04.02.2026.

Da ne zaboravimo sve je počelo sa agresijiom SAD-a i Francuske na Libiju 2011. Od tada je zemlja u konstantnom građanskom ratu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!