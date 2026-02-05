Siječanj donio novo povećanje cijena usluga: Hrvatska ima drugu najvišu stopu inflacije u europodručju

Siječanj je donio novo povećanje cijena usluga za više od dva posto u odnosu na prosinac, kao i poskupljenje prehrambene košarice za oko jedan posto. Inflaciju su prema gore povukli skuplja električna energija i gorivo pa je ukupni rezultat takav da Hrvatska trenutačno ima drugu najvišu stopu inflacije u europodručju, odmah nakon Slovačke.
Indeks potrošačkih cijena na godišnjoj razini dosegnuo je 3,4 posto, dok je međunarodno usporedivi harmonizirani indeks nešto viši – 3,6 posto, što je gotovo dva postotna boda više od prosječne inflacije u europodručju. Jedina promjena koju donosi prva procjena siječanjske inflacije jest sužavanje razlike između nacionalnog i harmoniziranog indeksa na samo 0,2 postotna boda, što upućuje na to da su se cijene usluga namijenjenih stranim turistima praktički izjednačile s cijenama za domaće stanovništvo.
Ma zar je ovo uopće bitno? Bitan je doček i prepucavanje..bitno da smo i tu “”bolji” od većine ..nadam se da će i za to biti izvanredne konferencije i izjave..
kod se plaće dižu skoro svakog mjeseca, eto država javnom sektoru diže svaka 3-4 mjeseca osnovicu za po 10 eura..... da bi i drugi imali veće plaće moraju dići cijene svojih usluga. u čemu je problem? u njemačkoj je u zadnjih 25 godina plaća porasla 70-80%, a troškovi 250%, kuće i stanovi oko 120%... zbilja mislite da nominalno imati plaću od 2.000 eura neto znači imati veliku plaću, a klipić i pekari je skoro 1 euro? danas skoro da i nema kolko tolko dobrog auta ispod 30.000 eura (kutije tipa dacie ne ulaze u to), kupuju se od 40.000 pa na više, to je 300.000 nekadašnjih kuna, jeste toga svjesni? država je popustila rentijerskom modelu ekonomije i turističkim i trgovačkim lobijima. kolke povlastice ugosotiteljima dajemo... za poljoprivredu, potpore, sitnicu, unatoč medijski praćenim velikim ciframa, struktura je bitna, a ona se skriva.
vidaković je rekao da bezinflacije nemamo ekonomiju...i sada se to pokazuje kao točno. nema čuđenja samo navikavanje na ex juga situaciju