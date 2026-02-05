Siječanj donio novo povećanje cijena usluga: Hrvatska ima drugu najvišu stopu inflacije u europodručju

Siječanj je donio novo povećanje cijena usluga za više od dva posto u odnosu na prosinac, kao i poskupljenje prehrambene košarice za oko jedan posto. Inflaciju su prema gore povukli skuplja električna energija i gorivo pa je ukupni rezultat takav da Hrvatska trenutačno ima drugu najvišu stopu inflacije u europodručju, odmah nakon Slovačke.



Indeks potrošačkih cijena na godišnjoj razini dosegnuo je 3,4 posto, dok je međunarodno usporedivi harmonizirani indeks nešto viši – 3,6 posto, što je gotovo dva postotna boda više od prosječne inflacije u europodručju. Jedina promjena koju donosi prva procjena siječanjske inflacije jest sužavanje razlike između nacionalnog i harmoniziranog indeksa na samo 0,2 postotna boda, što upućuje na to da su se cijene usluga namijenjenih stranim turistima praktički izjednačile s cijenama za domaće stanovništvo.