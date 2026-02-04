Predstavljamo prvih 7 od 14 nominiranih u kategoriji 'Najpopularnija amaterska sportska momčad'

Kako se približava 14. ožujka, kada će se u Bad Homburgu održati svečana dodjela nagrada dobitnicima 20. Izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine (Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026.), u zajedničkoj organizaciji Večernjeg lista i Fenix-magazina, postupno se privodi kraju predstavljanje nominiranih kandidata.

Dosad smo predstavili nominirane u kategorijama „Glazba“, „Gluma“, „Showbizz / Spektakli“, „Događaj godine“ i „Najuspješnije hrvatske udruge“, a danas nastavljamo s kategorijom „Najpopularnija amaterska sportska momčad“.

U konkurenciji za najpopularniji hrvatski amaterski sportski klub ove se godine nalazi 14 klubova – većina iz Njemačke, uz po jednog predstavnika iz Švicarske i Austrije. Danas donosimo predstavljanje prvih sedam klubova, dok će preostalih sedam biti predstavljeno sutra.

Glasovanje u tri kruga

Kao što je ranije najavljeno, glasovanje se provodi u tri kruga. U prvom krugu čitatelji mogu birati između svih 75 nominiranih kandidata, raspoređenih po kategorijama. Ovaj krug traje otprilike dva tjedna, odnosno sve dok ne budu predstavljeni svi kandidati.

Prije nego što svoj glas date putem poveznice OVDJE, u nastavku donosimo kratak pregled nominiranih nogometnih klubova: HSK Croatia Singen, NK Croatia Heilbronn, FC Croatia München, NK Croatia Hamburg, S.D. Croatia Berlin, HNK Slaven Stuttgart i HNK Croatia Basel.

HSK Croatia Singen

Hrvatski sportski klub (HSK) Croatia Singen osnovana je 1971. godine i jedan je od najstarijih hrvatskih nogometnih klubova u Njemačkoj. Natječe se u Kreisligi A u kojoj trenutačno zauzima četvrto mjesto i u krugu je najozbiljnijih kandidata za ulazak u višu ligu. KSK Croatia broji više od 200 članova, a svaku utakmicu prati najmanje stotinjak gledatelja među kojima su pripadnici triju, a ponekad i četiri generacije Hrvata. Danas je Croatia Singen prema svim standardima dobro organiziran klub koji je u prošloj godini završio gradnju klupskih prostorija. Taj projekt, vrijedan oko pola milijuna eura, koji je počeo prije nekoliko godina izgrađen je uz potporu grada Singena, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH te sponzorstvo Hrvata i hrvatskih tvrtki s područja Singena i šire. Od samog početka djelovanja, HSK Croatia je povezana sa Hrvatskom katoličkom misijom Singen. Ta povezanost nikada nije prekidana i traje svih ovih godina.

NK Croatia Heilbronn

NK Croatia Heilbronn je hrvatski klub koji djeluje od 1984. godine i već više od četiri desetljeća predstavlja jedno od najvažnijih središta okupljanja hrvatske zajednice iz tog dijela Njemačke. Croatia je simbol zajedništva Hrvata Heilbronna i okolice, mjesto gdje se kroz sport njeguje hrvatski identitet, hrvatski jezik, kultura i zajedništvo, ali i ono najvažnije, gdje se s generacije na generaciju prenosi ljubav prema domovini. Croatia okuplja nogometne sekcije, folklornu skupinu i boćarsku sekciju, čime jedinstveno spaja sport, kulturu i zajedništvo. Posebno je vrijedan rad s djecom i mladima te snažna povezanosti s hrvatskim i njemačkim institucijama. Klub ima vlastite E i F omladinske sastave, razvija projekt Bambini, aktivnu seniorsku momčad te veteransku momčad, čime se omogućuje aktivno sudjelovanje svih generacija – od najmlađih do veterana. Klub posjeduje i vlastite prostorije, koje predstavljaju središte okupljanja hrvatske zajednice

FC Croatia München

FC Croatia München, koja je osnovana 1970. godine, spada u red najstarijih i najuspješnijih hrvatskih nogometnih klubova u Njemačkoj. Od samog osnivanja, Croatija je postala središnje mjesto okupljanja hrvatske zajednice u Münchenu, glavnom gradu Bavarske i šire. Uz prvu i drugu momčad, koje broji oko 50 igrača, Croatia ima i jedanaest juniorskih momčadi od 5 do 19 godina. Te momčadi sveukupno zasad broje oko 200 igrača, a plan je duplirati svaku od tih momčadi kako bi prvu momčad forsirali u ostvarenju rezultata. U klubu djeluje i ženska nogometna momčad te momčad veterana. Kako bi još bolje povezala svoj klub sa hrvatskim klubovima izvan Njemačke, uprava Croatije na čelu sa predsjednikom Zoranom Zubajem organizirala je prošle godine nastupe svojih momčadi na različitim turnirima, od Australije, Španjolske, Norveške pa do domovine Hrvatske.

Croatia Hamburg

Nogometn klub Croatia Hamburg osnovan je 1985. godine kao dio Hrvatske kulturne zajednice Hamburg. Od početka je klub simbol zajedništva i hrvatskog identiteta u Hamburgu. Sveukupno klub broji oko 360 članova. Osim prve momčadi, koja nakon prošlogodišnjeg osvajanja prvog mjesta u Kreisklassi ove godine uspješno nastupa u Bezirksligi, u natjecanju je i druga momčad (Ü32) u kojoj je trener proslavljeni hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić te dvije veteranska momčadi (Ü40). Omladinski pogon, koji po broju članova stalno raste, ima sedam muških i dvije ženske momčadi, i sveukupno okuplja više od 160 djece. Svake godine Croatia Hamburg organizira nogometni turnir u čast bivšem igraču Perici Puševiću. Prošle godine u povodu 40. obljetnice kluba organiziran je i dvodnevni nogometni turnir za dječake i djevojčice. NK Croatia Hamburg danas s ponosom čuva tradiciju i zajedništvo te gleda prema uspješnoj budućnosti.

S.D. Croatia Berlin

Sportsko društvo (S.D.) Croatia Berlin je najtrofejniji hrvatski nogometni klub u Njemačkoj i jedan od najuspješnijih hrvatskih klubova i iseljeništvu. Klub djeluje od 1973. godine. Trenutačno u svom sastavu Croatia Berlin, koju vodi predsjednik Josip Begić, broji sveukupno 14 momčadi, od juniorskih, seniorskih do veteranskih momčadi. U prošloj godini prva momčad Croatije je nakon desetogodišnjeg natjecanja u Verbandsligi (tzv. Berlinska liga) osvojila prvo mjesto i plasirali se u Oberligu Nord. To je peta razina u njemačkom nogometnom sustavu liga, odmah ispod 1. Bundeslige, 2. Bundeslige, 3. lige i Regionallige. Drugim riječima, Croatia Berlin se vratila u ligu u kojoj je bila i prije 25 godina, što je veliki uspjeh hrvatskog nogometa ne samo u Njemačkoj već i u Europi. Valja napomenuti kako je SD Croatia prije toga ulaskom u Regionalnu ligu (tada 3.njemačku ligu) ostvarila najveći uspjeh u povijesti kluba. Futsal momčad SD Croatia Berlin bila je dvostruki osvajač njemačkog DFB Futsal kupa (2010. i 2011. godine).

HNK Slaven Stuttgart

HNK Slaven Stuttgart od osnutka 1976. godine predstavlja jedan od najvažnijih stupova hrvatske zajednice u Stuttgartu i Baden-Württembergu. Već gotovo pet desetljeća klub djeluje daleko izvan sportskih okvira te je prepoznat kao mjesto okupljanja, solidarnosti, integracije i volonterskog rada. Posebno važan segment djelovanja kluba je rad s mladima. Tijekom 2025. godine HNK Slaven Stuttgart je u potpunosti otvorio i obnovio svoju omladinsku školu, omogućivši djeci i mladima svih uzrasta sustavan sportski razvoj, ali i odgoj u duhu zajedništva, poštovanja, discipline i odgovornosti. Klub ima i snažnu kulturnu ulogu. Slavenova „Hrvatska noć“, koju klub organizira više od 25 godina, postala je jedno od najznačajnijih društvenih događanja hrvatske zajednice u Stuttgartu. HNK Slave, koji ove godine obilježava 50 godina postojanja, je primjer uspješne povezanosti sporta i očuvanje hrvatskog identiteta izvan domovine.

HNK Croatia Basel

Hrvatski nogometni klub (HNK) Croatia Basel osnovana je početkom srpnja 2024. ujedinjenjem dva hrvatska kluba, NK Posavine Basel i NK Alkara Basel. Novi hrvatski nogometni klub nastao je iz želje a ne iz nužde, jer su Alkar i Posavina dobro funkcionirali kao klubovi, kako sportski tako i financijski. No, imena Alkar i Posavina u švicarskom društvu nisu bila prepoznatljiva kao što je ime Croatia, zbog čega je i došlo do ujedinjenja. Novi klub nastavio je usku suradnju sa Hrvatskim kulturno-umjetničkim društvom (HKUD) Croatia Basel te sa Hrvatskom katoličkom misijom Basel te je i na taj način ostvareno hrvatsko sportsko-kulturno i vjersko zajedništvo u Baselu. Croatia ima sedam momčadi: četiri juniorske i tri seniorske, što čini oko 120 igrača. Prva momčad croatije basel se uspješno natječu u 4. amaterskoj ligi Basela, u kojoj su prošlu sezonu završili među prve četiri momčadi.