Važan sporazum istekao je u ponoć, Guterres upozorava: Postoji prilika za 'resetiranje', oni se moraju vratiti za stol

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres ocijenio je u srijedu da je istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za međunarodni mir i sigurnost te pozvao Rusiju i Sjedinjene Američke Države da bez odgode započnu pregovore o novom okviru kontrole nuklearnog naoružanja. Sporazum Novi START, koji je istekao u ponoć sa srijede na četvrtak, ograničavao je broj strateških nuklearnih bojevih glava koje mogu rasporediti Rusija i Sjedinjene Američke Države, kao i broj projektila i bombardera s kopnenim i podmorničkim baziranjem namijenjenih njihovoj isporuci.
"Po prvi put u više od pola stoljeća suočavamo se sa svijetom bez ikakvih obvezujućih ograničenja strateških nuklearnih arsenala Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država - dviju država koje posjeduju veliku većinu globalnog nuklearnog naoružanja", rekao je Guterres u priopćenju.
Upozorio je da se raspad desetljeća postignuća u kontroli naoružanja događa u trenutku kada je, kako je naveo, rizik od uporabe nuklearnog oružja najveći u posljednjih nekoliko desetljeća. Istodobno je istaknuo da postoji prilika za "resetiranje" i stvaranje režima kontrole naoružanja prilagođenog promjenjivom globalnom okruženju te pozdravio izjave čelnika Rusije i SAD-a o potrebi sprječavanja povratka svijetu nekontroliranog širenja nuklearnog oružja.
"Svijet sada gleda prema Rusiji i Sjedinjenim Državama kako bi riječi pretočile u djela", poručio je Guterres, pozvavši obje zemlje da se bez odgode vrate za pregovarački stol i dogovore nasljedni sporazum koji bi obnovio provjerljiva ograničenja, smanjio rizike i ojačao zajedničku sigurnost.
rijetki su svjesni da su ti sporazumi ograničavali samo ruse, i da je to bilo u interesu ostatka europe, jer ameri takvih ograničenja nemaju u drugim dijelovima kugle zemaljske. a nama mediji prodaju priču kako je time rusija izgubila, status velesile, utjecaja, tko zna čega još... u slučaju sukoba rus će prvo ciljati neposrednu opasnost, a to su najbliže lokacije gdje bi protivnik imao takvo naoružanje, a to je europa. toga nisu svjesni vodeći eu političari. od kaje, ursule, christine, očekivati nešto razumno, neki produkt kongitivnih funkcija, je iluzorno. one sjedaju tamo gdje im se pokaže, erdogan je ursulu smjestio na malu sofu u hodniku. bez stolića pored na koji bi stavila torbicu... gutteres je fikus, figura bez ikakvog utjecaja, on radi što mu gazde kažu. njegov komentar o donbasu mu rusi nisu zaboravili, fino su mu stavili u pazuhe priču o gazi i djelovanju un-a na okupiranim palestinskim područjima, što nikad nije kritički komentirao. u novom startu nije fokus na američkom zahtjevu da u ograničenja uđe i kina, jer ona ima puno manji arsenal od ruskih i američkih skladišta, već je ovo način da se i francuze, engleze, pa i izrael, ubaci u jednadžbu. indija ima, pakistan...