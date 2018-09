Aktivistica za eutanaziju odlučila je umrijeti 2020.

Jacqueline Jencquel 74-godišnja je Francuskinja koja se od velike većine svojih sunarodnjaka razlikuje po tomu što točno zna kad želi umrijeti. U siječnju 2020. godine želi da ju liječnik eutanazira, a u tom će trenutku imati 76 godina. Nije bolesna, već jednostavno želi sama odabrati datum smrti jer se boji starosti.

No, kako bi se to dogodilo, mora ići u Švicarsku jer francusko zakonodavstvo to ne dopušta.

‘Loš seksualni život’

Jencquel je godinama bila jedna od predvodnica kampanje za legalizaciju ove prakse u Francuskoj i članica je skupine za eutanaziju ADMD. Smatra da bi ljudi trebali biti u mogućnosti sami odabrati, ako to žele, kada će umrijeti. A njoj je na prvom mjestu dostojanstvo.

Uz to, boji se patnje, starosti i bolesti koju ona nosi. Ne želi doživjeti bolest ili moždani udar koji bi je pretvorio u biljku.

– Kada si star, nikada nisi u dobroj formi. Nikada! – tvrdi ona.

O svojim je stavovima obavijestila obitelj. Suprug i dvojica sinova je podržavaju, ali najmlađi ne.

– Mislim da bi moja djeca mnogo više patila kada bi vidjela bolesnu majku u samrtnoj postelji o kojoj bi se trebala brinuti. Mislim da ću im umjesto toga ostaviti sliku slobodne, odlučne žene koja se ne boji – otkrila je.

– Dobro sam o svemu razmislila. Čovjek je sa 76 godina star i ne može biti više potpuno zdrav. Kvaliteta života znatno pada. Ja to već sad vidim po svojem seksualnom životu koji nije tako dobar koliko bih ja htjela – tvrdi.

– Uživala sam u životu i sada želim umrijeti prije nego osjetim sve terete starosti. Ne želim umjesto strasti osjećati sažaljenje – nastavlja. U Švicarskoj će postupak eutanazije platiti oko deset tisuća franaka.

Belgija najliberalnija

Dio Europe koji je najliberalnije pristupio eutanaziji zemlje su Beneluksa gdje je dozvoljena tzv. aktivna eutanazija, u kojoj sam liječnik ubrizgava supstancu od koje pacijent, koji to želi, umire. Nedavno je isplivala informacija da su liječnici u Belgiji u 2016. i 2017. pomogli u eutanaziji 9-godišnjeg i 11-godišnjeg djeteta.

To je jedina zemlja na svijetu u kojoj i djeca mogu biti eutanizirana, pod uvjetom da su u neizdrživim bolovima. U Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji dozvoljena je eutanazija u kojoj liječnik osigurava pacijentu dozu koju si on sam ubrizgava.

