'Ako Putin uspije, daljnja patnja diljem Europe bit će neopisiva. Nikada se više nećemo osjećati sigurno'

Zemlje koje se protive ruskoj invaziji na Ukrajinu moraju udvostručiti svoju potporu Kijevu, uključujući opskrbu teškim naoružanjem, tenkovima i zrakoplovima, poručit će britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss. u govoru koji će održati u srijedu navečer.

U najvećem napadu na europsku državu od Drugog svjetskog rata do sada je ubijeno tisuće ljudi i izazvao je razaranja diljem Ukrajine, prisiljavajući Zapad da preispita svoj pristup zaštiti i globalnoj stabilnosti.

Truss će, po unaprijed objavljenim izvadcima iz govora koji će održati u srijedu navečer, upozoriti da treba spriječiti ruskog predsjednika Vladimira Putina da proglasi pobjedu i rat iskoristi kao poticaj za novi svjetski sigurnosni poredak.

"Ako Putin uspije, daljnja patnja diljem Europe bit će neopisiva i bit će strašnih posljedica diljem svijeta. Nikada se više nećemo osjećati sigurno. Stoga moramo biti spremni na težak i dug put i udvostručiti našu podršku Ukrajini", kazat će britanska ministrica.

Russia has brought barbarity and devastation to Ukraine. I told @HouseofCommons that the UK must do everything we can to ensure Putin loses. pic.twitter.com/OhyJBlK5AK