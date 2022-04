Ukrajinski diplomat: Kao kompenzaciju za smrti muževa i sinova, Ruskinje dobile 140 dolara

Ukrajinski diplomat Oleksander Šerba na Twitteru je objavio fotografije koje navodno prikazuju ruske udovice i majke mrtvih vojnika iz proruskih separatističkih snaga.

Widows & moms of the dead pro-🇷🇺 militants from the occupied #Donbas pose with compensation received from #Putin : around $140. #RussianArmy #PutinsWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/adk4zhUQgO

Na fotografijama žene poziraju s novcem koji je, napisao je Šerba, kompenzacija koju su dobile od Rusije za smrt svojih supruga i sinova.

- Kompenzacija iznosi oko 140 dolara - napisao je Šerba u jednoj objavi, a u sljedećoj je objavio fotografiju majke i sina koji u rukama drži dvije 10.000 rubalja odnosno nešto više od 900 kuna.

- Ne izgledaju sve udovice i djeca mrtvih putinista nesretno - istaknuo je bivši veleposlanik u Austriji.

Not all of the widows and kids of the dead Putinista look unhappy. #RussianArmy #PutinsWar #StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/yDR7uZ6J0j