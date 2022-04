Gazprom ispunio prijetnju: Prekinuli smo isporuku plina Bugarskoj i Poljskoj

Ruski energetski div Gazprom objavio je da je prekinuo isporuku plina Bugarskoj i Poljskoj, javlja BBC. Jutros je ranije već došlo do kratkotrajnog prekida isporuke plina Poljskoj, no onda je isporuka nastavljena.

Ucjena Europe?

Gazprom je ranije najavio da će prekinuti opskrbu plina Poljskoj i Bugarskoj jer nisu platile plin u ruskim rubljima, kao što je to određeno u ranije donesenom dekretu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Poljska i Bugarska su to odbile s obzirom na to da se to ne navodi u njihovom originalnom ugovoru s ruskim energetskim divom.

Ukrajina je optužila Rusiju da ucjenjuje Europu oko energije sa ciljem da slomi njezine saveznike u trenutku ruske ofenzive u Donbasu. Poljska od početka ruske invazije na Ukrajinu traži najžešće sankcije za Rusiju, a najveći dio izbjeglica iz Ukrajine upravo se svoj spas našao u Poljskoj.

Poljska godišnja opskrba s Gazpromom iznosi 10.2 milijardi kubičnih metara što pokriva oko 50 posto nacionalne potrošnje. Varšava je ranije rekla da neće trebati koristiti svoje rezerve i da je njezino skladište plina popunjeno 76 posto. Pošiljke iz drugih smjerova zamijenit će Gazpromovu, rekao je poljski ministar za energetsku sigurnost Piotr Naimski, dodavši kako je ugovor s Yamalom i tako završava u prosincu.

"Plinski sustav u Poljskoj je uravnotežen i kupci se mogu osjećati sigurno", rekao je Naimski

Bugarska koja gotovo u potpunosti ovisi o uvozu ruskog plina istaknula je da je ispunila sve ugovorne obveze s Gazprom i da predložena nova metoda plaćanja krši ugovor koji imaju s ruskim energetskim divom. Bugarsko ministarstvo energetike ističe da su poduzeli korake da bi osigurala alternativne opskrbe plinom i da trenutačno nema potrebe za ograničavanjem potrošnje plina. Njihov premijer Kiril Petkov najavio je da će ovog tjedna posjetiti Kijev.

