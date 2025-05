Misteriozna kugla s nepoznatim pismom zbunjuje i istraživače: 'Svijet ulazi u eru u kojoj će se morati suočiti s jednom činjenicom'

Nakon što su znanstvenici u Kolumbiji pronašli tajanstveni objekt sferičnog oblika za koji mnogi sada vjeruju da je dio NLO tehnologije, istraživačica NLO-a Dr. Julia Mossbridge je izjavila da svijet ulazi u eru u kojoj će se možda uskoro morati suočiti s činjenicom da izvanzemaljci postoje. "Ulazimo u razdoblje u kojem počinjemo prepoznavati da, kao ljudi, nemamo kontrolu za koju smo mislili da imamo nad svime", rekla je za Fox News. Međutim, Mossbridge, koja proučava ljudsko razmišljanje i koja je prisustvovala kongresnom saslušanju o NLO-ima 1. svibnja, rekla je da bi nadolazeće razotkrivanje postojanja izvanzemaljskog života moglo uzrokovati kaos u svjetonazoru mnogih ljudi, piše Daily Mail.

Iako mnogi vjeruju da kugla iz Kolumbije dokazuje da javnost konačno gleda u izvanzemaljsku tehnologiju, Mossbridge zapravo ostaje skeptična da je ovo otkriće pravi NLO. "Sama kugla djeluje više kao umjetnički projekt", rekla je, dodajući kako vjeruje da su je izradili ljudi, a ne izvanzemaljci. Mossbridge je istaknula da nije uspostavljena izravna veza između videozapisa onoga što se naziva "Buga kugla" i stvarnog metalnog objekta pronađenog u Kolumbiji. "Ako je to napravio umjetnik, zašto je to učinio? Pa, mislim da je to dijelom iz istog razloga. Zato što učimo da ne razumijemo što je sve u našem nebu ili vodama. I da se događa nešto što je u suštini veće od nas", objasnila je Mossbridge.

NLO je uočen u ožujku iznad grada Buga, krećući se nebom u cik-cak uzorku na način koji prkosi kretanju konvencionalnih letjelica. Taj isti objekt navodno je ubrzo nakon toga pronađen i od tada ga analiziraju znanstvenici, koji su otkrili da ima tri sloja materijala nalik metalu i 18 mikrosfera koje okružuju središnju jezgru koju nazivaju "čip". Dr. Jose Luis Velazquez, radiolog koji je pregledao kuglu, izvijestio je da nije pronašao nikakve zavare ili spojeve koji bi inače ukazivali na ljudsku izradu. "To je umjetnog porijekla, u smislu da ne pokazuje dokaze o zavarivanju, a njegova unutarnja struktura sastoji se od elemenata visoke gustoće. Potrebna su dodatna testiranja kako bi se utvrdilo njegovo porijeklo", naveo je Velazquez i njegov tim.

Kugla također prikazuje simbole koje je tim usporedio s drevnim pismima, uključujući rune, Ogham i mezopotamske sustave pisanja. Koristeći umjetnu inteligenciju za pomoć u dešifriranju dizajna, tim je protumačio poruku kao: "Podrijetlo rođenja kroz sjedinjenje i energiju u ciklusu transformacije, mjesto susreta jedinstva, ekspanzije i svijesti - individualne svijesti". "Tumačimo to kao poruku čovječanstvu koja potiče kolektivni pomak u svijesti radi pomoći Majci Zemlji - osobito s obzirom na trenutne probleme s onečišćenjem i okolišnim propadanjem", rekli su istraživači. David Velez el Potro, jedan od pojedinaca koji su pronašli objekt, nedavno je govorio na Maussan televiziji koju vodi novinar i ufolog Jaime Maussan, čije je istraživanje izazivalo kontroverze gotovo cijelo desetljeće.

Maussan je privukao pažnju 2017. godine kada je tvrdio da je otkrio mumije izvanzemaljaca u Peruu, otkrića koja i dalje nisu potvrđena. Velez el Potro tvrdi da je kugla autentična, pronađena u šumi kod Buge. Rekao je Maussanu da se muškarac koji ju je pronašao, Jose, osjećao loše danima nakon što ju je dotaknuo. "Kad sam polio vodu po njoj, počela je dimiti, a voda je odmah isparila", dodao je Velez el Potro, sugerirajući da je unutrašnjost bila vruća, a vanjština hladna. Nema službenih izvještaja ni znanstvenih analiza koje potvrđuju tvrdnje o padu kugle iznad Buge. Postoje samo izjave očevidaca. Velez el Potro rekao je da ga je vlada kontaktirala kako bi mu oduzela kuglu, ali je on odbio i naglasio da ju tada više nikada ne bismo vidjeli.

Mossbridge je istaknula da je navodno otkriće Veleza el Potra najnoviji slučaj u kojem ljudi izvan vlade pokušavaju otkriti što se događa s NLO-ima prije nego što netko dođe i zaustavi istragu. Nevladine, nestranačke istraživačke skupine poput Galileo projekta i Znanstvene koalicije za proučavanje NLO-a posljednjih godina pokušavaju dokazati postojanje izvanzemaljskog života. "Svi oni pokušavaju dobiti rigorozne informacije sami, ne čekajući nužno saveznu vladu, o tome što se događa u našem nebu, što se događa u našim vodama", rekla je. Velez el Potro predao je kuglu Maussanu i njegovom timu stručnjaka u nadi da će oni otkriti podrijetlo kugle.