Postoji tajna baza izvanzemaljaca? Dešifrirani CIA-ini dokumenti otkrili nevjerojatne detalje

Visoko nad prostranstvima Aljaske, na više od 2.400 metara nadmorske visine, uzdiže se planina Hayes – zagonetna točka unutar tzv. Aljaškog trokuta, regije poznate po brojnim nestancima, neobjašnjivim fenomenima i sve prisutnijim izvješćima o susretima s neidentificiranim letećim objektima, piše DailyMail. Iako su lokalne legende i mitovi oduvijek pratili ovo područje, dodatno ulje na vatru dolio je deklasificirani dokument američke CIA-e koji spominje navodnu bazu izvanzemaljaca u neposrednoj blizini planine.

Dokument nosi naslov "Opis osoblja povezanog s ET bazama" i sastavni je dio sada ugašenog, ali nekoć strogo povjerljivog projekta STARGATE – psihološko-obavještajnog programa iz razdoblja Hladnog rata, čija je svrha bila upotreba tzv. daljinskog opažanja, odnosno "gledanja na daljinu", kroz osobe za koje se vjerovalo da posjeduju izvanosjetilne sposobnosti.

U jednom od opisanih sesija, neimenovani opažač tvrdio je da se njegov um "premjestio" unutar podzemnog objekta smještenog ispod planine Hayes. Tamo je, navodno, zamijetio prisutnost dvaju entiteta ispred baze, koji su izvodili "rutinske zadatke", te dodatna dva bića unutar same strukture – jedno za kružnom konzolom nalik kontrolnoj ploči, drugo zauzeto operacijom u pozadini. Među priloženim materijalima nalaze se i skice koje, prema tumačenju nekih analitičara, prikazuju planinski masiv koji neodoljivo podsjeća upravo na Hayes.

Iako američka vlada kategorički odbacuje postojanje života izvan Zemlje, deklasifikacija ovakvog materijala ohrabrila je brojne istraživače, teoretičare zavjere i znatiželjnike da ponovno stave Mount Hayes pod povećalo. Stanovnici okolnih područja već desetljećima prijavljuju neobične pojave: kuglaste svjetlosne objekte koji se kreću velikim brzinama, leteće orbove koji nestaju bez traga, te slučajeve ljudi koji su odjednom nestali.

Jedan od svjedoka, bivši zaštitar Jared Augustin, ispričao je kako je tijekom noćne smjene u blizini planine uočio svjetlosnu kuglu koja se u jednom trenutku razdvojila na tri dijela. "Bio je to NLO, izvanzemaljskog podrijetla. Bio sam ukočen od straha", rekao je za DMAX UK. U epizodi emisije Missing in Alaska emitiranoj na History Channelu, lokalni stanovnik Wilbur prikazao je snimku na kojoj se vidi svjetleći objekt iznad planine. Objekt je, prema analizi, imao sposobnost lebdenja poput helikoptera, no za razliku od konvencionalnih letjelica, mogao je u djeliću sekunde promijeniti smjer – a prema procjeni, kretao se brzinom većom od brzine zvuka.

Niz ovakvih događaja potaknuo je korisnike interneta da putem Google Mapsa analiziraju planinu u potrazi za anomaličnim obrascima. Neki korisnici Reddita tvrde kako su uočili pravokutni "prazan prostor" na snimkama, sugerirajući mogućnost da se određeni dijelovi planine namjerno skrivaju od javnosti. Osim viđenja NLO-a, regija oko Mount Hayesa poznata je po velikom broju nestanaka. Od 1970-ih, u tom dijelu Aljaske nestalo je više od 2.000 ljudi. Među najupečatljivijim slučajevima je nestanak zrakoplova s američkim političarem Haleom Boggsom iz 1972. godine, koji nikada nije pronađen, unatoč jednoj od najvećih potraga u povijesti SAD-a – koja je obuhvatila područje od gotovo 850.000 kvadratnih kilometara.

Posljednji zabilježeni slučaj dogodio se u prosincu 2023., kada je nestao Brian Erickson, koji se vozio u terenskom vozilu iz mjesta Healy Lake. Ubrzo je pokrenuta potraga koja je 6. prosinca prešla iz faze spašavanja u fazu pronalaska tijela. Aljaška državna policija i dalje apelira na građane za pomoć. Iako mnogi lokalni stanovnici vjeruju da su nestanci povezani s vanzemaljskim aktivnostima, stručnjaci upozoravaju kako se radi o iznimno surovom i nepristupačnom terenu, s nepredvidivim vremenskim uvjetima, rijetkom naseljenošću i velikim udaljenostima – što zajedno znatno otežava potragu i spašavanje.

Mount Hayes tako ostaje jedno od najintrigantnijih i najtajanstvenijih mjesta na sjevernoameričkom kontinentu – mjesto gdje se znanost, teorije zavjere, vojna tajna i lokalna predaja stapaju u nerazmrsivo klupko. Iako nikada nije potvrđeno da se ispod planine doista nalazi vanzemaljska baza, zanimanje za ovo područje ne jenjava.