Ako idete u BiH, pazite kako vozite: Uskoro na snazi novi zakon, evo što se sve mijenja

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u srijedu prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti cestovnog prometa, pišu bosanskohercegovački mediji.

Zastupnik Saša Magazinović, koji je predložio ovaj zakon, pohvalio je usvajanje zakona, naglašavajući da će mjere za kažnjavanje bahate vožnje biti vrlo stroge. "Konačno, zakon o kažnjavanju bahate vožnje je usvojen!", izjavio je Magazinović, dodajući da zakon predviđa žestoke novčane kazne, dugoročno oduzimanje vozačkih dozvola, privremeno ili trajno oduzimanje vozila kao sankcije za bahate vozače, nakon što zakon bude potvrđen u Domu naroda. Magazinović je također napomenuo da će ovaj zakon omogućiti policiji da efikasnije uklanja "ubojice za volanom" s cesta, ističući kako više neće biti moguće odbiti testiranje na droge.

Trenutno, Bosna i Hercegovina je među rijetkim zemljama u kojima obijesna vožnja nije zakonski prepoznata, no prema predloženim izmjenama, obijesna vožnja će biti definirana kao "postupanje vozača u gruboj suprotnosti s pravilima prometa, pri čemu vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u prometu ili ozbiljno narušava sigurnost u prometu".

Ako izmjene zakona budu usvojene, obijesnom vožnjom će se smatrati situacije poput: prolaska vozača kroz crveno svjetlo semafora dva ili više puta unutar 20 minuta, vožnje u naselju brže za 40 km/h od dopuštene brzine, vožnje izvan naselja s brzinom većom od 60 km/h iznad dozvoljenog limita te preticanje vozila preko pune linije koja razdvaja prometne trake.

Zakon također uvodi strože sankcije za vožnju pod utjecajem alkohola i droga. Vozač koji ima koncentraciju alkohola u krvi veću od 1,50 promila ili je pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih tvari suočit će se s visokim kaznama. Kazna za odbijanje testa na droge povećava se s 400 KM (oko 200 eura) na 1000 KM (oko 500 eura), a policija će imati pravo zadržati vozača pod utjecajem droga do 12 sati, dok je prije to pravilo vrijedilo samo za vozače pod utjecajem alkohola.

Za upotrebu mobitela tijekom vožnje kazne će se povećati s 200 KM na 400 KM (sa 100 na 200 eura). Ako vozač izazove nesreću dok koristi mobitel, kazna može iznositi i do 2000 KM (oko 1000 eura), uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom na šest mjeseci.

Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nalaže se da razmotri ovaj Nacrt zakona po hitnom postupku.