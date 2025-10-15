U BiH pokrenuta inicijativa da se preispita tko sve ima hrvatske 'papire'

Predsjedajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović otvorio je jednu jako intrigantnu temu o kojoj se godinama nagađa i vode politički ratovi u Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini oko toga kome je službeni Zagreb sve davao državljanstva. Samo neke od primjera koje je naveo Martinović ukazali su na duboke propuste, nezrelost institucija, pa čak i sumnje u zlonamjernost, a možda i korupcijske slučajeve kako su pojedinci došli do danas na Balkanu toliko željenog hrvatskog državljanstva. A onda s time automatski i hrvatskih putnih isprava.

Martinovićeva kolegica u federalnome gornjem, nacionalno koncipiranom domu Berina Fejzić vjerojatno je školski primjer svega toga. Institucionalne korupcije, koja u Bosni i Hercegovini dobiva političku nadogradnju. Naime, Berina Fejzić se izjašnjava kao Hrvatica. I na temelju toga je izabrana kao predstavnica toga naroda iz najistočnije Bosansko-podrinjske županije u entitetski parlament. Tamo je naslijedila obiteljski politički biznis jer je prije nje u dva mandata hrvatski izaslanik bio njezin otac Edim Fejzić. Njih oboje su članovi Bosanske narodne stranke (BNS). Prema službenim podacima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Berina Fejzić je rođena nakon rata u Goraždu.

Nakon što je osvojila 314 glasova na općim izborima, izabrana je u Skupštinu Bosansko-podrinjske županije. Nakon toga, poslala je svoju kandidaturu za izaslanicu u Klub Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, gdje je, zbog nedostatka drugih kandidata, bila imenovana. Ovaj postupak izazvao je kontroverze jer je Berina Fejzić izabrana u Klub Hrvata iako Hrvati Goražda nisu imali mogućnost izabrati svog predstavnika jer ih je prema popisu iz 2013. godine u toj županiji bilo samo 23. Njezin otac Edim Fejzić se zbog nacionalnog i vjerskog opredjeljenja čak sukobio s jednim od zastupnica vodeće bošnjačke stranke SDA. Naime, Nijaz Musić je svojedobno prosvjedovao jer je predsjednica županijske skupštine u Goraždu, kojoj je Fejzić tada bio potpredsjednik, zakazala novu sjednicu za Božić 25. prosinca. Nakon toga je Musić s govornice čestitao Božić svim Hrvatima katolicima, navodeći i samoga Fejzića koji je i zastupnik u klubu Hrvata Doma naroda Federacije BiH. Završetak te sjednice zatim je obilježio verbalni, a umalo i fizički obračun između Fejzića i Musića. "Naravno, imao sam potrebu čestitku uputiti i građanima katoličke vjeroispovijesti kao i jedinom kolegi u Skupštini županije", rekao je Musić. Odvratio mu je pak Fejzić da se on dokazao kao musliman. I te kako. Naime, njegov kćerka je prema službenoj mrežnoj stranici federalnog Parlamenta članica Bosanske narodne stranke (BNS).

"Osnivač te stranke je Sanin Musa koji je pripremao onaj svoj famozni pohod na Široki Brijeg ne bi li klanjao na blagdan Velike Gospe. Sada imate našu kolegicu koja je kao Hrvatica pristala biti nositeljica takvih ideja. To je šizofreno do kraja", kazao je Martinović. Radikalni Islamist Musa je inače prije neuspjelog desanta na Široki Brijeg, jer ga je policija u tome spriječila, registrirao stranku koja svoj program temeljeni na 'islamskim načelima i domoljublju, s ciljem jačanja političkog položaja Bošnjaka u vlastitoj zemlji'. Musa je također osnivač i pokreta Vjera.Narod.Država, koji dijeli iste ideološke temelje i djeluje u sklopu BNS-a. Berina i Edim Fejzić imaju hrvatsko državljanstvo. Musa, koliko je poznato nema. Još je šizofrenih, a katkada i komičnih situacija obilježeno oko ove političke korupcije. Bošnjaci Anel Šahinović i Razim Halkić, koji je bio i član vodstva Islamske zajednice u Bihaću, prije sedam godina također su se natjecali za mjesto u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH kao Hrvati.

I imaju hrvatske dokumente. Recentni slučaj je Slavena Kovačevića, inače savjetnika hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića koji je u četiri navrata biran glasovima Bošnjaka i protivno željama Hrvata. On također ima hrvatsko državljanstvo zbog čega se Republika Hrvatska umiješala u sudski proces koji je on pokrenuo pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. ESLJP nedavno je objavio cijelu odluku navodeći upravo tu činjenicu kao razlog zašto se Hrvatska umiješala. Ali je i navela kako je on osobno tražio da se on izbriše kao Hrvat na mrežnim stranicama Skupštine Grada Sarajeva jer mu to nije odgovaralo s obzirom na žalbu koju je uputio ovome sudu. A hrvatsko državljanstvo je upravo dobio na tome temelju.

Predsjedajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH zatražio je da se preispita kako su dodijeljena državljanstva jer ima jasnih primjera da postoje osobe koje rade protivno interesima Republike Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i te države jer ruše temelje Daytonskog mirovnog sporazuma. Tijekom rata i nakon njega brojni su dužnosnici iz BiH, pojedini uglednici, ali i kriminalci dobivali državljanstva, ali i putne isprave Republike Hrvatske. Jedan od njih je i veleposlanik BiH u Washingtonu Sven Alkalaj koji sustavno promovira inicijative Željka Komšića kojima se nastoji Hrvate u BiH posve politički eutanazirati. Bisera Turković po svome podrijetlu ima hrvatsko državljanstvo, no po djelima i po bliskosti islamskome režimu te ideolozima Muslimanskog bratstva odavno zaslužuje da joj se zahvali na svemu. Tijekom rata hrvatske su dokumente dobili brojni bošnjački dužnosnici, naročito s područja Hercegovine i Mostara, koji su danas apologete širenja paranoje i mržnje prema Hrvatskoj i Hrvatima.