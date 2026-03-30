Mladi vozač ignorirao policiju i vozio bez dozvole: Kazna gotovo 4.000 eura

Dubrovačko-neretvanska policija sankcionirala je 21-godišnjeg vozača novčanom kaznom od gotovo 4.000 eura zbog niza teških prometnih prekršaja. Mladić je zaustavljen u subotu oko 19 sati u Dubrovniku tijekom redovite prometne kontrole.

Policijski službenici utvrdili su višestruka kršenja propisa, o čemu su izvijestili u službenom priopćenju:

"Prometnom kontrolom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom kojemu je istekla valjanost prometne dozvole te da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je na snazi bila zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije. Nadalje, vozač se nije zaustavio na znak policijskih službenika zvučnim i svjetlosnim signalima, a odbio je i ispitivanje na prisutnost droga i alkohola u organizmu, kao i izuzimanje krvi ili urina radi daljnje analize. Također, zatečen je u neovlaštenom posjedu dva grama marihuane", priopćila je policija.

Zbog počinjenih prekršaja izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.953 eura, uz dodatnu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.