EPPO optužio i trojicu iz Autocesta BiH zbog malverzacija na izgradnji autoceste koja povezuje Mađarsku, Hrvatsku, BiH i Jadran

Šest osoba, među kojima su i tri osobe iz Autocesta BiH optuženi su u Italiji zbog korupcije povezane s izgradnjom paneuropskog cestovnog koridora koji povezuje Mađarsku, istočnu Hrvatsku, BiH i Jadran, a optužnicu je protiv njih podigao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Italiji. Istraga se bavila izgradnjom dionice od 35 kilometara autoceste između Medikova i Poprikuše, odnosno djelom konzultantskog projekta vrijednim 4 milijuna eura u sklopu šire izgradnje autoceste vrijedne 340 milijuna eura. Cjelokupni projekt financira Europska investicijska banka (EIB) s 87 %, a nacionalni proračun BiH s preostalih 13 %.

Istraga je pokrenuta nakon što je EIB prijavio EPPO-u sumnje na manipulacije u postupku nabave konzultantskih usluga vezanih uz autocestu. Sumnjalo se da se na tom natječaju favorizirala talijanska tvrtka sa sjedištem u Veroni. Osumnjičene osobe iz Autocesta BiH terete se da su učinile sve što su mogli da osiguraju taj ugovor talijanskoj kompaniji. Sumnja se da su zamijenili članove odbora za ocjenjivanje ponuda, preradili izvješće o tehničkoj evaluaciji te naložili tvrtki koja se na njega javilo da prilagodi svoj financijski prijedlog kako bi dobila najvišu ocjenu. Sumnja se da su to učinili za neke pogodnosti i novac.

U rujnu 2024. bile su obavljene pretrage kod talijanskih osumnjičenika, a tijekom 2025., EPPO je surađivao s BiH istražiteljima te su u suradnji sa SIPA-om u Sarajevu saslušana trojica BiH osumnjičenika. Inače od 2023. EPPO ima ugovor o suradnji i razmijeni informacija s BiH istražiteljima.