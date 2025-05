Ajk, Felice, Koli i Koma žive u skloništu, a rado bi bili kućni ljubimci

U azilu za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka" trenutačno se nalazi 78 pasa. Osim o njima, zaposlenici i volonteri brinu se o još 45 pasa za koje nema mjesta u azilu ili im je potrebna kućna njega pa su im pronašli privremeni smještaj. Neki od ovih pasa potpuno su spremni za odlazak iz skloništa, a neki su povučeni pa traže udomitelje koji će biti dovoljno strpljivi s njima. Svi koji ih poznaju bez razmišljanja će reći da svaki od ovih pasa zaslužuje postati nečiji kućni ljubimac, zaslužuje pronaći ruku koja će ga maziti, ruku uz koju će se osjećati sigurno.

Ajk je u sklonište stigao u ljeto 2018. i za njega je ovo mjesto bilo spas. Izvukli su ga iz štale koja je bila zakucana čavlima, dnevno svjetlo ulazilo je samo kroz prozorčić kroz koji su im bacali i hranu. Uz njega u istoj su štali bila još tri psa, beton na kojem su živjeli bio je prekriven izmetom i mokraćom. Nisu imali nijednu dekicu, ništa.

– Oni bez ogrlica, a razbježali se. Kada smo ih uspjeli uloviti, tek tada je krenula tuga. Bilo im je čudno i hodanje po travi – prisjećaju se iz skloništa. Ajk ih je, kažu, dočekao veselo mašući repićem, kao da je znao da će mu u životu biti samo bolje. Prolaze godine, a on i dalje čeka dom. Skače i veseli se kada čeka svoj red za šetnju, a onda se ne odvaja od čovjeka. Slaže se sa svima, iako bi se na život u stanu trebao naviknuti.

– Ajk je puno naučio, travi se više ne čudi i ljudski dodir nije mu stran. Najsretniji je u našoj šumi u kojoj hoda bez problema i na povodcu, ali još se boji vožnje u automobilu – opisuju ga. Ajk ima oko 25 kila, sedam i pol mu je godina, čipiran je, cijepljen i kastriran.

I Koli je u skloništu od 2018. Imala je četiri godine kad je stigla, i to nakon što je njezin vlasnik umro.

– Stigla je slomljena srca i duha. Dugo je bila povučena i nezainteresirana, ali uspjela je ipak krenuti ispočetka, pokušava pronaći smisao i sreću u novim životnim okolnostima – kažu iz skloništa. Ova 11-godišnja kujica je mirna, a nije od onih pasa koji veselo trče ususret baš svakome. No ljude koje zavoli dočekuje sretna, iskreno se veseli nježnostima i šetnjama. Kako savršeno hoda na povodcu, šetnje s njom su dobitak za onog tko je povede sa sobom.

– Koli je križanka belgijskog ovčara i krase je neke karakteristike ove pasmine, poput hrabrosti i odanosti. Treba joj stabilan i smireni udomitelj kojeg će ona usrećiti i biti mu vjeran pratilac – ističu i budućim udomiteljima predlažu da kujicu upoznaju u azilu, provedu s njom neko vrijeme, odvedu je na izlet. I Koli je čipirana, cijepljena i kastrirana.

Koma je u sklonište stigao prije nepunih godinu dana. Do tada je živio u romskom naselju u Crikvenici, a prema informacijama život mu i nije bio lijep, kažu da je živio svakako. Za njega je azil korak naprijed. Ima samo tri godine i pravi je veseljak. Ne zna što bi prije, trčao, njuškao ili se ipak mazio. A za poslasticu bi se prodao.

– Kod nas je odmah pokazao koliko je predivan pas. Slaže se s drugim psima. Boks dijeli s dvije cure i nikada s njim nije bilo problema. Bio je na jako puno izleta i svi ga samo hvale. S djecom je jako dobar i nježan. Nikako nam nije jasno kako još nije pronašao dom i za njega nam je baš izrazito žao što je još u azilu. Jer za pse poput Kome uvijek kažemo 'to je gotov pas'. Zna se šetati na povodcu, lijepo se vozi u autu, baš sve zna – govore nam.

Felice je u sedmoj godini, u sklonište Društvo za zaštitu životinja Rijeka stigao je prije godinu dana, no tada je već četiri godine bio u drugom skloništu.

– Felice je predivan pas, nježan je i oprezan, a znamo i zašto je takav. On, naime, ne vidi. I nije on prvi takav pas o kojem se brinemo. No srce nas boli jer znamo da nikada nije dobio priliku da pokaže koliko je divan. Naravno da njemu nije mjesto u skloništu, i mlađim i zdravim psima je to teško. Za njega želimo udomitelja koji će gledati srcem, baš kao što Felice gleda. Ne vidi, ali najviše voli staviti glavu u krilo, maziti se i davati nam puse – opisuju ovog psa u najboljim godinama.

Za dodatne informacije o psima možete pisati na mail@zz-rijeka.org, nazvati na 097/604-1733, a "Društvo za zaštitu životinja Rijeka" možete pronaći i na društvenim mrežama. Ako ste negdje u blizini, ili ste poželjeli vidjeti kako ovi psi žive, povesti nekog u šetnju, družiti se s njima, azil se nalazi uz cestu Viškovo – Kastav, u produžetku novog kastavskog groblja. Svi su dobrodošli jer svaka šetnja psima znači jedan ljepši dan.