Afera SMS: Lažnu prepisku pronašli i u računalu kuma Milijana Brkića

Kako su pukle tajne USKOK-ove mjere u aferi sms

S nepoznatog broja toga je 20. rujna Franji Vargi stigla poruka, a on na to pita "A tko je to?"

– Skužit ćeš, samo odgovaraj sa da i ne... - stiže novi sms. Varga je odmah potom pokušao nazvati Blaža Curića, ali mu se ovaj nije javljao. Za USKOK je to dokaz kako je Varga prepoznao Curića kao pošiljatelja.

Pretragom mobitela pronađena je intezivna prepiska koja je započela oko 22.20 sati. Trenutak je to kad su "pukle" tajne USKOK-ove mjere protiv Varge.

– Šta je bilo? - pita Varga Curića.

– A šta nisi razumio? - odgovara Curić.

– Sve briši i maknu apsolutno sve aparate ama baš sve – nastavlja Curić.

– Zašto? - zanima Vargu.

– Stvarno te ne razumijem – odgovara Curić.

– Maknuo sam sve – šalje zatim Varga.

– Ako nije dovoljno onda ne znam što još da ti kažem, sam očisti apsolutno sve – poručuje Curić.

– Jesi maknuo sve? Sve sa čega si radio? - priupitao je Curić, a ovaj odgovara da jest.

Supruzi se Varga kasnije požalio: "Uplašio me Blaž".