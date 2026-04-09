Adriana Matak: Moj je suprug drugima govorio da trguje na burzi, a ja nisam imala razloga da mu ne vjerujem

- Moj je suprug drugima govorio da se bavi trgovanjem na burzi, a ja nisam imala razloga da u to ne vjerujem. Ja nisam imala nikakav kontakt s njegovim poslom, klijentima... Što se tiče oštećenika, I.R. sam prvi put vidjela u sudnici, a D.I.T. sam srela na jednom događaju na Korčuli i tada smo se samo upoznali. Nismo razgovarali o poslu. Od oštećenika dobro poznajem samo I.H. koja mi je prijateljica. S njom sam intenzivno komunicirala od lipnja do rujna 2023. i tada smo izmijenile više od 1000 poruka. Ona je dolazila u moju kuću, u rukama je držala moje dijete, glumila moju prijateljicu, a već me lažno prijavila - kazala je među ostalima Adriana Matak, kojoj se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sudi zbog prevare.

Suoptužen je i njezin suprug Luka Grga Matak, a tužiteljstvo ih tereti da su od 2018. do 2023. prevarili petero oštećenika za ukupno 350.000 eura. Žrtvama su lažno prezentirali da će Matak njihov novac investirati na tržištu kapitala. Supružnici uz hrvatsko imaju i australsko državljanstvo. Oboje niječu krivnju, ne priznaju imovinsko-pravni zahtjev oštećenika, a Matak ima još jedan kazneni postupak. Iznoseći obranu, Adriana Matak je opisala i kako je upoznala M.J.

- Njega sam upoznala kada sam se preselila u Zagreb. Više smo bili prijatelji izdaleka. Nismo se družili. On je mene pratio na Instagramu, a kada sam upoznala Luku i on ga je htio upoznati. Živio je u inozemstvu, bio svjetski čovjek. Našli smo se na kavi u Johannu Francku. On i Luka su pričali o svojim putovanjima, a ja sam samo sjedila sa strane. Nisam ga vidjela poslije dok se nismo slučajno sreli na Korčuli. Nisam znala da ima problema s Lukom te sam se obradovala kad sam vidjela njega i njegovu curu - rekla je Adriana Matak. Na pitanja tužiteljstva i opunomoćenika oštećenika nije htjela odgovarati, a njezina odvjetnika Čedu Prodanovića zanimalo je li čula da joj je suprug imao problema u poslu prije ovoga postupka.

- Sjećam se da se jednom probudio ljut. Imao je partnera u Sydneyu s kojim je držao jedan fond i jednog jutra rekao je da je taj njegov partner izgubio puno novca. Neki ljudi iz Londona su to htjeli povezati s mojim suprugom, da je on nešto krivo shvatio, a to nije bila istina - kazala je.

Na koncu je od suda zatražila da joj se ukinu mjere opreza koje su joj određene koncem siječnja 2024. zbog opasnosti od bijega. - Trebaju mi dokumenti kako bih mogla upisati dijete u vrtić i podizati poštu i sudske pozive kao svi normalni ljudi - rekla je Adriana Matak. Tužiteljstvo se njezinom zahtjevu protivilo, no sud je smatrao drugačije pa su Adriani Matak ukinute mjere opreza, što znači da su joj vraćene australska putovnica i hrvatska osobna iskaznica, te se više ne mora jednom mjesečno javljati policiji.