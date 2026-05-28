Deset godina od prve podignute optužnice, Božidaru Kalmeti i njegovim suoptuženicima, sutra će biti objavljena presuda nakon ponovljenog suđenja

Prva optužnica protiv njih je podignuta 2016., a u zadnjih 10 godina, tijekom dva suđenja, USKOK ju je, mijenjao pet puta. Prva nepravomoćna presuda je donesena 2019. No bila je ukinuta 2022. Ponovljeno suđenje je počelo 2023., a kako će završiti, za sada nepravomoćno, doznat će se u petak u 10 sati. Jer za tada je zakazana objava nepravomoćne presude na ponovljenom suđenju za aferu HAC-Remorker u kojoj su na optuženičkoj klupi sjedili Božidar Kalmeta, bivši HDZ-ov ministar iz Vlada Ive Sanadera, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić.

Zadnji put je optužnica izmijenjena prije nekoliko mjeseci i njome se Kalmeta tereti da je za Ministarstvo mora, prometa, turizma i razvitka 2007. i 2008. od Fimi medije naručio izradu filma Prometna renesansa Hrvatske, za potrebe političke promidžbe 2007. iako financiranje političke promidžbe iz državnog proračuna nije bilo dozvoljeno, no zato se više ne tereti da je dio od oko 15 milijuna kuna koji su preko tvrtke Remorker izvučeni iz HAC-a završilo u njegovom džepu. Ranije ga se teretilo da je od novca izvučenog iz HAC-a imao nepripadnu imovinsku korist od malo više od 500.000 eura, a sada ga se tereti da je nepripadnu imovinsku korist imao samo vezano za Luku Gaženica i to od 222.222 eura. USKOK Kalmetu tereti da je kao ministar zlorabio položaj i ovlasti te tako omogućio Zdravku Livakoviću da od novca koji je izvučen iz HAC-a preko Remorkera, dobije oko 10 milijuna kuna.

Tužiteljstvo tvrdi da je novac izvučen iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta, te da je iz Vijadukata preko Remorkera izvučeno oko 1,5 milijuna eura, od čega je Livaković protupravno zadržao skoro 1,4 milijuna eura, dok je Kezele protupravno zadržao oko 100.000 eura. U tom djelu Kalmeta se tereti da je iskoristio svoj položaj kako bi drugima omogućio da steknu znatnu korist. U točci dva ga se tereti da je protupravnu imovinsku korist pribavljao i sebi i drugima, pa je on protupravno stekao 222.222 eura. Za isti iznos se terete i Livaković i Sandro Vukelić. Kalmeta je optužen i da je osiguravanjem posla Fimi mediji za izradu filma Prometna renesansna Hrvatske, proračun oštetio za 81.247 eura, a tužiteljstvo je vezano za taj iznos, na jednoj od zadnjih rasprava, u ime države postavilo imovinsko - pravni zahtjev. Kalmeta i svi njegovi suoptuženici nijekali su krivnju tijekom prvog suđenja, a zanijekali su je i na ponovljenom suđenju. On je u obrani tvrdio da USKOK-ove inkriminacije nemaju veze s njim.

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koja je iz HAC-a i HC-a izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević.

Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su 2019. bili osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je bio nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.