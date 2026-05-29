Policija ekspresno uhitila trojicu muškaraca: Zapalili Lamborghini, a vatra onda 'progutala' parkiralište i oštetila zgradu

U noći s četvrtka na petak, oko 3 sata ujutro, u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici izbio je požar na parkiralištu koji je uznemirio stanare okolnih zgrada. Kako je potvrdila Policijska uprava zagrebačka, vatra je namjerno podmetnuta na luksuznom automobilu, a brza reakcija policije rezultirala je uhićenjem triju osoba.

Požar je prvotno izbio na dva osobna automobila marke Lamborghini (oba zagrebačkih registarskih oznaka i u vlasništvu jednog trgovačkog društva). Na teren su hitno upućeni vatrogasci koji su lokalizirali i ugasili buktinju. Na sreću, u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je materijalna šteta golema.

Očevidom, koji je proveden uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, utvrđeno je da je jedan od automobila marke Lamborghini namjerno zapaljen otvorenim plamenom, nakon čega se vatra brzo proširila na još četiri parkirana osobna vozila, pritom uzrokujući i znatnu materijalnu štetu – uništena je nadstrešnica parkirališta, a požar je zahvatio i pročelje zgrade te oštetio čak sedam stanova. Trenutak kada je buktinja progutala Lamborghini u Velikoj Gorici Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zagrebačka je policija brzom akcijom na terenu locirala i privela trojicu muškaraca koje se izravno povezuje s ovim bezumnim činom. "Danas, 29. svibnja 2026. godine, pod nadzorom zagrebačke policije nalaze se tri muškarca koja se dovode u svezu s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom", priopćili su iz PU zagrebačke. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a nakon njegova završetka bit će poznati motivi ovog napada kao i točna visina materijalne štete.

Da bi požar mogao biti posljedica namjernog čina, tvrde i svjedoci koji su pratili događaj. Prema pisanju Veronike Miloševski za 24sata, nekoliko svjedoka ispričalo je kako su neposredno prije izbijanja požara primijetili dvojicu maskiranih mladića koji su iz smjera groblja došli noseći kanistere. "Stali su u dvorištu nekoliko sekundi i promatrali automobil. Polili su prednji desni kotač i zapalili ga. Sve je odmah buknulo", ispričali su svjedoci za 24sata. Dodali su kako je jedan od mladića pobjegao čim je planuo prvi plamen, dok je drugi nakratko ostao na mjestu događaja prije nego što se i on udaljio.