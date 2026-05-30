KAOS NA AUTOPUTU

Teška prometna nesreća na A1 kod Karlovca: Sudjelovalo šest automobila, dvoje teško ozlijeđenih

Navijači Hajduka u pratnji policije na odmorištu Nadin na autocesti A1
30.05.2026.
u 10:58

Protiv 48-godišnjeg vozača nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava.

Noćas oko 1.10 sati na autocesti A1, na području Karlovca, došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo više vozila, javlja karlovačka policija. Auto kutinskih registracija vozio je 48-godišnjak koji se kretao u smjeru Zagreba, međutim, nije išao sredinom obilježene prometne trake, već je s sišao s kolnika ulijevo gdje je udario u metalni odbojnik potom u dvostranu zaštitnu metalnu odbojnu ogradu centralnog pojasa koja je tom prilikom odbačena na lijevu, odnosno suprotnu prometnu traku, dok se vozilo nastavilo nekontrolirano kretati te je više puta udarilo u ogradu centralnog pojasa do zaustavljanja.

U tom trenutku kolničkom trakom naišlo je više osobnih i teretnih vozila koja su se kretala u smjeru Karlovca, a koja su u nemogućnosti izbjegavanja udarila u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu centralnog pojasa koja je bila na kolniku.

Na ogradu je prvo naletio osobni automobil riječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnjak nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati do udara u dvostranu metalnu odbojnu ogradu centralnog pojasa autoceste. Zatim je na događaj naišao 28-godišnjak koji je upravljao teretnim automobilom gospićkih registarskih oznaka, a koji se je zaustavio kako bi pomogao unesrećenima. Odmah potom je na ogradu je naletio i vozač skupa vozila makarskih registarskih oznaka koji je uspio kontrolirati upravljač i prošao pored navedenih vozila zaustavivši se na prometnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi.
 
Nakon nekoliko trenutaka naišao je i osobni automobil njemačkih oznaka kojim je upravljao 71-godišnjak, a koji je u nemogućnosti izbjegavanja navedene zaštitne metalne odbojne ograde prešao preko iste i u nekontroliranom kretanju udario u stražnji dio osobnog automobila riječkih registarskih oznaka koji je prilikom odbačaja udario u 25-godišnjakinju, putnicu navedenog vozila koja je u tom trenutku bila izvan vozila, dok su vozač i još dvoje putnika izbjegli nalet preskakanjem centralne ograde. U daljnjem nekontroliranom kretanju vozilo je udarilo i u teretni automobil i u priključno vozilo skupa vozila.

U prometnoj nesreći sudjelovali su hrvatski državljani te su teško ozlijeđeni 48-godišnji vozač i 25-godišnjakinja koja je bila pored vozila, dok su lakše ozlijeđeni 71-godišnji vozač i 63-godišnja putnica iz njegovog vozila. Protiv 48-godišnjeg vozača nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava.

SE
senijor121
11:16 30.05.2026.

Autocesta !

AS
Asdg
11:31 30.05.2026.

alkohol i umor

