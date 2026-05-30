TRAGA SE ZA PREVARANTOM

Slavonac mislio da ulaže u zlato i platinu pa ostao bez 13.000 eura

Online prevara
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Igor Vučković/Hina
30.05.2026.
u 13:52

Navedeni novac je, po dogovoru i uputama nepoznatog počinitelja, 59-godišnjak uplaćivao na bitcoin račun kriptomata.

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 59-godišnjaka s područja te županije u lažnom ulaganju u zlato i platinu oštetio za više od 13 tisuća eura, izvijestila je policija. Tijekom komunikacije s nepoznatom osobom 59-godišnjak je doveden u zabludu te je  uložio više od 13 tisuća eura, misleći da ulaže u zlato i platinu.

Navedeni novac je, po dogovoru i uputama nepoznatog počinitelja, 59-godišnjak uplaćivao na bitcoin račun kriptomata. Nakon uloženog novca nepoznata osoba mu se prestala javljati te je shvatio da je prevaren. Policija traga za nepoznatim prevarantom.
Slavonija ulaganje prevara PU osječko baranjska

Komentara 1

JF
Jure_Francetić
14:01 30.05.2026.

Uložio je u blato i patinu...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

