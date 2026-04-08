'Kraljica ketamina' dobila 15 godina: Mračna mreža koja je dovela do smrti zvijezde 'Prijatelja'

Dilerica droge Jayvee Sangha osuđena je u srijedu na 15 godina zatvora zbog svoje uloge u opskrbljivanju ketaminom Matthewa Perryja, zvijezde televizijske serije "Prijatelji", od kojeg je glumac i umro.

Sangha, poznata kao "Kraljica ketamina", priznala je da je u svom domu u Los Angelesu skladištila nezakonite narkotike te u rujnu priznala krivnju po pet točaka optužnice povezanih s Perryjevom smrću iz 2023. Četrdesetdvogodišnjoj Sanghi, koja uz američko ima i britansko državljanstvo, prijetilo je do 65 godina zatvora.

Američka okružna sutkinja Sherilyn Garnett joj je odredila kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, što je strože od kazni koje je dobilo njenzinih četvero suokrivljenika u slučaju, uključujući dvojicu liječnika. Dr. Salvador Plasencia osuđen je u prosincu na 30 mjeseci zatvora. Prodao je glumcu dvadesetak bočica ketamina u tjednima koji su prethodili njegovoj smrti.

Plasenciju je pak ketaminom opskrbio drugi uključeni liječnik, Mark Chavez, koji je također u prosincu osuđen na osam mjeseci kućnog pritvora i 300 sati društveno korisnog rada, a obojici su oduzete licence. Savezni tužitelji su predložili 15-godišnju zatvorsku kaznu za Sanghu. Obrana je pozvala sutkinju da ograniči kaznu na vrijeme koje je već provela u pritvoru, gdje se nalazi od kolovoza 2024.

Smrt 54-godišnjeg Matthewa Perryja, koji je pronađen bez svijesti u svojoj hidromasažnoj kadi u listopadu 2023., šokirala je obožavatelje "Prijatelja" i rastužila Hollywood. Obdukcija je zaključila da je Perry preminuo od "akutnih učinaka ketamina", koji je u kombinaciji s drugim čimbenicima doveo do toga da glumac izgubi svijesti i utopi se.

Uzimao je ketamin pod nadzorom kao dio terapije depresije. No, ovaj legalni anestetik ponekad se zloupotrebljava u stimulativne svrhe radi euforije, a Matthew Perry je, prema istrazi, ponovno postao ovisan u jesen 2023. godine.

Pravi kulturni fenomen, "Prijatelji" emitirani su između 1994. i 2004. godine i lansirali Matthewa Perryja u zvijezde. Serija, koja je pratila živote grupe prijatelja u New Yorku, ostavila je traga na generacije gledatelja. No, iza kulisa, glumac je duže vrijeme skrivao svoj unutarnji nemir iza svog veselog lika Chandlera. Dugo se borio s ovisnošću o lijekovima i alkoholu.

U svojim memoarima objavljenim 2022. godine otkrio je da je prošao 65 detoksikacijskih sesija, potrošivši preko devet milijuna dolara. Tijekom televizijskog nastupa neposredno prije smrti, glumac je iznenadio gledatelje priznajući da je "svake noći" patio od teške anksioznosti dok je snimao "Prijatelje".