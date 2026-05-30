TRAGEDIJA KOD JASTREBARSKOG

Detalji nesreće u kojoj je poginuo maturant: Vozač bio pijan, putnici se nisu vezali

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
30.05.2026.
u 11:38

Poginuo je 19-godišnji putnik, a jedna od putnica je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

Devetnaestogodišnjak je poginuo u prometnoj nesreći koja se u petak oko 2:15 sati dogodila u mjestu Gornja Reka na području Jastrebarskog. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, automobilom je upravljao drugi 19-godišnjak koji je u organizmu imao 1,24 g/kg alkohola. U vozilu su se nalazila tri putnika koja nisu bila vezana sigurnosnim pojasom.

"Ulaskom u lijevi zavoj vozač nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom te u zanošenju sletio s kolnika u kanal gdje je naletio na betonski stup. Od tog naleta osobni automobil je odbačen kojom prilikom je naletio na nasip mekog terena kanala oborinskih voda gdje se i zaustavio", opisala je policija. 

Poginuo je 19-godišnji putnik, a jedna od putnica je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Lakše su ozlijeđeni vozač osobnog automobila i druga putnica iz vozila. Liječnička pomoć putnici je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a vozaču u Zavodu za hitnu medicinu, kažu iz policije.

"Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 19-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona te je predan pritvorskom nadzorniku", ističe PU zagrebačka. 
MO
morskipas58
12:19 30.05.2026.

Netko je jutros vozio u suprotnom smjeru. Ima li što o tome ?

LijepaNašaHrvatska
LijepaNašaHrvatska
12:06 30.05.2026.

Kud ćeš veće kazne nego ubiti prijatelja. Ako ga to ne opameti da NIKAD pijan ne sjedne za volan...

KU
Kujttim
11:51 30.05.2026.

Dobiti će 5 godina i sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima od 5 godina.

