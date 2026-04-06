Umirovljenik nasjeo na 'sigurnu zaradu': Ostao bez pola milijuna eura

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska provodi kriminalističko istraživanje prijevare kojom je 70-godišnji muškarac oštećen za oko 520 tisuća eura, priopćeno je u ponedjeljak. Oštećeni je, navodi policija, u srpnju prošle godine na internetu pronašao lažni članak u kojem je navodno značajan politički dužnosnik preporučao ulaganje u dionice, naftu, zlato i druge financijske instrumente, a na kraju članka nalazila se poveznica za ostavljanje kontakt podataka, što je i učinio.

Ubrzo ga je kontaktirala nepoznata osoba koja ga je nagovorila na početno ulaganje od 250 eura. Nakon uplate prikazano mu je da je novac udvostručen na 500 eura, a ta mu je dobit i isplaćena na račun, čime je stečeno njegovo povjerenje.

Potom su ga kontaktirale različite nepoznate osobe koje su ga poticale na daljnja ulaganja. Oštećeni je primao lažne izvještaje o navodnim dobicima, čime su ga počinitelji držali u zabludi da ostvaruje sve veći profit. Kada je pokušao podignuti dobit, rečeno mu je da mora uplatiti dodatna sredstva zbog navodnih troškova, poreza ili aktivacije računa.

Od srpnja prošle do ožujka ove godine oštećeni je uplatio ukupno oko 520 tisuća eura, nakon čega je shvatio da je prevaren. Iz policije savjetuju građane da budu posebno oprezni prilikom ulaganja putem interneta te da ne vjeruju oglasima koji obećavaju brzu i sigurnu zaradu bez rizika. Upozoravaju da počinitelji često isplaćuju manji iznos na početku kako bi stekli povjerenje, a potom traže sve veće uplate, dok se uplaćeni novac preusmjerava na račune u inozemstvu te ga je vrlo teško vratiti.