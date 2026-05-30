ODGOVOR NA PROZIVKE

VIDEO Poznati meteorolog uzvratio na optužbe da širi paniku: 'Jedina iznimka je semafor...'

Maša Ilotić Šuvalić
30.05.2026.
u 17:09

U videu objavljenom na društvenim mrežama, stoji ispred umivaonika i jednostavnim primjerom objašnjava zašto se tople temperature prikazuju crvenom bojom.

Popularni austrijski meteorolog Marcus Wadsak iznenadio je javnost originalnim i humorističnim videom snimljenim u toaletu ORF-a, kojim je odgovorio na kritike korisnika koji se žale da crvena boja na temperaturnim kartama izaziva nepotrebnu paniku. U videu objavljenom na društvenim mrežama, Wadsak stoji ispred umivaonika i jednostavnim primjerom objašnjava zašto se tople temperature prikazuju crvenom bojom. "Ako vas previše crvene boje na temperaturnoj karti tjera u paniku, ovo vam može pomoći", poručio je Wadsak na početku videa. Zatim je pokazao na slavinu. "Crveno – topla voda. Plavo – hladna voda. Dakle, nema panike! Normalno je da toplo označavamo crvenom bojom", kazao je. Na kraju videa dodao je i duhovitu opasku: Jedina iznimka je semafor – tamo crveno znači stani!".

Video je nastao kao odgovor na kritike korisnika koji su Wadsaka optuživali da pretjeruje s crvenom bojom na prognozama tijekom  toplinskog vala koji je zahvatio Europu, uključujući Austriju. Mnogi su tvrdili "da je i prije bilo vruće" te da meteorolozi šire paniku. Wadsak je već ranije oštro reagirao na takve komentare, naglašavajući da su temperature zabilježene ovog svibnja u Austriji i dijelovima Europe rekordne. Njegov video postao je hit na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su pohvalili Wadsakov smisao za humor i sposobnost da kompleksne stvari objasni na jednostavan i zabavan način. Meteorolog Marcus Wadsak već godinama je jedno od najpoznatijih lica austrijske meteorologije, a njegovi izravni i ponekad sarkastični odgovori na komentare publike redovito privlače veliku pozornost, piše Heute.
Ključne riječi
vrućine upozorenja toplinski val Marcus Wadsak meteorolog

