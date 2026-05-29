Užas kod Jastrebarskog: Automobil sletio s ceste, jedna osoba poginula, troje ozlijeđeno

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila tijekom noći na području Jastrebarskog jedna je osoba smrtno stradala, dok su tri osobe ozlijeđene. Prema prvim informacijama policije, nesreća se dogodila u četvrtak, 29. svibnja, oko 2.15 sati u mjestu Gornja Reka, kada je osobno vozilo iz zasad neutvrđenih razloga sletjelo s kolnika.

Policija je izvijestila kako je očevid u tijeku te će više okolnosti nesreće biti poznato nakon završetka kriminalističkog istraživanja.