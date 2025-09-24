Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
RAZVOJ PROGRAMA MEDIJSKE PISMENOSTI

ADMO 2.0: Novi projekt za borbu protiv dezinformacija u regiji

Pixabay
VL
Autor
Hina
24.09.2025.
u 07:16

Projekt okuplja istraživače, novinare, fact-checkere, stručnjake za medije i organizacije civilnog društva u multidisciplinarni centar

Jadranski opservatorij za digitalne medije – ADMO (Adria Digital Media Observatory) ušao je u projekt ADMO 2.0, prekogranične inicijative za jačanje otpornosti društva na dezinformacije i suvremene izazove digitalnog okruženja. Projektni konzorcij, koji predvodi Sveučilište u Dubrovniku, okupio je devet partnerskih organizacija, a projekt sufinancira Europska komisija putem programa Digitalna Europa. Projekt nastavlja jačati regionalnu i međusektorsku suradnju s ciljem izgradnje otpornog društva u vremenu obilježenom informacijskim poremećajem, poručili su iz ADMO-a.

U iduće dvije i pol godine projektni konzorcij bit će usmjeren na razvoj programa medijske pismenosti, suzbijanje štetnih dezinformacijskih narativa te stvaranje demokratskog, otpornog i informiranog društva. Okuplja istraživače, novinare, fact-checkere, stručnjake za medije i organizacije civilnog društva u multidisciplinarni centar u tri prioritetna područja – istraživanje, provjera činjenica (fact-checking) i medijska pismenost.

– Kada smo 2023. pokrenuli ADMO, postavili smo si cilj: stvoriti regionalni centar koji će pratiti, analizirati i suzbijati dezinformacije u Hrvatskoj i Sloveniji, čvrsto povezan s EDMO mrežom. Možemo reći da smo uspjeli. ADMO 2.0 nastavlja našu misiju osnaživanja zajednice za borbu protiv dezinformacija – izjavio je koordinator projekta sa Sveučilišta u Dubrovniku prof. Mato Brautović.

FOTO Vesela atmosfera na Zagrebačkoj žbici, pogledajte kako je izgledala tradicionalna biciklistička vožnja
1/23
Ključne riječi
dezinformacije medijska pismenost Mato Brautović ADMO

Komentara 1

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
08:26 24.09.2025.

Uvijek je kod takvih etičkih projekata problem pristranost i ideološka orijentacija sudionika, a onda i znanje. A kako veći dio sudionika u ovom projektu zapravo dolazi iz aktivističke scene, onda je problem pristranosti još izraženiji... Npr. ako pogledate njihov rad, velika većina tema su razne tvrdnje i teorije koje dolaze, možemo reći, s konzervativne, desne strane. Skoro 80%. Imate jako malo fact checkiranja druge strane, naročito mainstream ideologije. Zeleno i rodno se skoro uopće ne provjerava, naročito se ne ide u dubinu... To je ozbiljan problem, koji zapravo samo reflektira i rad medija, te današnje politike. S time da ako se i kojim čudom ujednače teme, uvijek će ostati veliki problem prešućivanja tema od strane medija... Vjerojatno će to ostati neriješen problem uvijek. Evo npr, imate sada u ovom hype-u priznanja Palestine događaj gdje je Hamas imao javnu egzekuciju političkih neistomišljenika, što bi, da mediji potenciraju, dovelo do postavljanja pitanja na zapadu, koga mi to zapravo priznajemo... No to je tako, i na ovo treba gledati kao na još jedan političko ideološki projekt gdje je, kao i uvijek, glavni cilj novac, naročito EU novac, a ne neki viši cilj dobrobiti društva.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još