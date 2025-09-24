ADMO 2.0: Novi projekt za borbu protiv dezinformacija u regiji

Jadranski opservatorij za digitalne medije – ADMO (Adria Digital Media Observatory) ušao je u projekt ADMO 2.0, prekogranične inicijative za jačanje otpornosti društva na dezinformacije i suvremene izazove digitalnog okruženja. Projektni konzorcij, koji predvodi Sveučilište u Dubrovniku, okupio je devet partnerskih organizacija, a projekt sufinancira Europska komisija putem programa Digitalna Europa. Projekt nastavlja jačati regionalnu i međusektorsku suradnju s ciljem izgradnje otpornog društva u vremenu obilježenom informacijskim poremećajem, poručili su iz ADMO-a.

U iduće dvije i pol godine projektni konzorcij bit će usmjeren na razvoj programa medijske pismenosti, suzbijanje štetnih dezinformacijskih narativa te stvaranje demokratskog, otpornog i informiranog društva. Okuplja istraživače, novinare, fact-checkere, stručnjake za medije i organizacije civilnog društva u multidisciplinarni centar u tri prioritetna područja – istraživanje, provjera činjenica (fact-checking) i medijska pismenost.

– Kada smo 2023. pokrenuli ADMO, postavili smo si cilj: stvoriti regionalni centar koji će pratiti, analizirati i suzbijati dezinformacije u Hrvatskoj i Sloveniji, čvrsto povezan s EDMO mrežom. Možemo reći da smo uspjeli. ADMO 2.0 nastavlja našu misiju osnaživanja zajednice za borbu protiv dezinformacija – izjavio je koordinator projekta sa Sveučilišta u Dubrovniku prof. Mato Brautović.