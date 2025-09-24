ADMO 2.0: Novi projekt za borbu protiv dezinformacija u regiji

Jadranski opservatorij za digitalne medije – ADMO (Adria Digital Media Observatory) ušao je u projekt ADMO 2.0, prekogranične inicijative za jačanje otpornosti društva na dezinformacije i suvremene izazove digitalnog okruženja. Projektni konzorcij, koji predvodi Sveučilište u Dubrovniku, okupio je devet partnerskih organizacija, a projekt sufinancira Europska komisija putem programa Digitalna Europa. Projekt nastavlja jačati regionalnu i međusektorsku suradnju s ciljem izgradnje otpornog društva u vremenu obilježenom informacijskim poremećajem, poručili su iz ADMO-a.
U iduće dvije i pol godine projektni konzorcij bit će usmjeren na razvoj programa medijske pismenosti, suzbijanje štetnih dezinformacijskih narativa te stvaranje demokratskog, otpornog i informiranog društva. Okuplja istraživače, novinare, fact-checkere, stručnjake za medije i organizacije civilnog društva u multidisciplinarni centar u tri prioritetna područja – istraživanje, provjera činjenica (fact-checking) i medijska pismenost.
– Kada smo 2023. pokrenuli ADMO, postavili smo si cilj: stvoriti regionalni centar koji će pratiti, analizirati i suzbijati dezinformacije u Hrvatskoj i Sloveniji, čvrsto povezan s EDMO mrežom. Možemo reći da smo uspjeli. ADMO 2.0 nastavlja našu misiju osnaživanja zajednice za borbu protiv dezinformacija – izjavio je koordinator projekta sa Sveučilišta u Dubrovniku prof. Mato Brautović.
Uvijek je kod takvih etičkih projekata problem pristranost i ideološka orijentacija sudionika, a onda i znanje. A kako veći dio sudionika u ovom projektu zapravo dolazi iz aktivističke scene, onda je problem pristranosti još izraženiji... Npr. ako pogledate njihov rad, velika većina tema su razne tvrdnje i teorije koje dolaze, možemo reći, s konzervativne, desne strane. Skoro 80%. Imate jako malo fact checkiranja druge strane, naročito mainstream ideologije. Zeleno i rodno se skoro uopće ne provjerava, naročito se ne ide u dubinu... To je ozbiljan problem, koji zapravo samo reflektira i rad medija, te današnje politike. S time da ako se i kojim čudom ujednače teme, uvijek će ostati veliki problem prešućivanja tema od strane medija... Vjerojatno će to ostati neriješen problem uvijek. Evo npr, imate sada u ovom hype-u priznanja Palestine događaj gdje je Hamas imao javnu egzekuciju političkih neistomišljenika, što bi, da mediji potenciraju, dovelo do postavljanja pitanja na zapadu, koga mi to zapravo priznajemo... No to je tako, i na ovo treba gledati kao na još jedan političko ideološki projekt gdje je, kao i uvijek, glavni cilj novac, naročito EU novac, a ne neki viši cilj dobrobiti društva.